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بعد تحريره من خاطفيه.. السيسي يرسل هدية لطفل المحلة المختطف

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هدية السيسي - رئيسية
أهالى الطفل المختطف أثناء الاحتفال بعودته

بعد تحريره من خاطفيه.. السيسي يرسل هدية لطفل المحلة المختطف

تستمع النيابة العامة المصرية لأقوال والدي الطفل والمارة والجيران، للوقوف على كافة تفاصيل الحادث

القاهرة - أشرف عبد الحميد

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كشفت وسائل إعلام مصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أرسل هدية لطفل المحلة المختطف بعد نجاح أجهزة الأمن المصرية في تحريره من خاطفيه وإعادته لأسرته سالما. يتزامن ذلك مع استماع النيابة العامة المصرية لأقوال والدي الطفل اليوم، وكذلك أقوال المارة والجيران، للوقوف على كافة تفاصيل الحادث، وسبب قيام الخاطفين بخطف الطفل.

ذبح عجول احتفالاً بعودة الطفل

من جانبهم، قام أقارب الطفل بذبح عجلين وتوزيع لحومهما على أهالي القرية احتفالا بعودته. ويأتي ذلك بعد ساعات قليلة من إعلان وزارة الداخلية المصرية عن إلقاء القبض على خاطفي الطفل.

وقالت الوزارة إن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية تلقت بلاغاً بقيام 3 أشخاص يستقلون سيارة ملاكي باختطاف أحد الأطفال عند تواجده برفقة والدته أمام منزله بمنطقة أبو دراع مضيفة أنه وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاعي الأمن الوطني، الأمن العام ومشاركة قطاعات الوزارة المعنية لكشف ملابسات الجريمة وضبط الجناة.

وذكرت أن جهود البحث أسفرت من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة وجمع المعلومات وفحص خط سير المتهمين وتحركاتهم من خلال كاميرات المراقبة وفحص ومناقشة شهود الواقعة، عن تحديد السيارة المستخدمة فـي ارتكاب الحادث وتبين أنها مبلغ بسرقتها فـي توقيت سابق لواقعة خطف الطفل، حيث قام الجناة بالتخطيط لسرقتها واستخدامها فـي ارتكاب الحادث ثم التخلي عنها وإضرام النيران بها بعد الحادث في محاولة لعدم ملاحقتهم وضبطهم.

مشهد اختطافه هز مصر.. والد طفل المحلة يروي كواليس عودته مصر خاص مشهد اختطافه هز مصر.. والد طفل المحلة يروي كواليس عودته

وأشارت الوزارة إلى أن الجهود أسفرت عن تحديد المتهمين ومكان إخفائهم للطفل فـي أحد المنازل بإحدى المناطق الزراعية المتاخمة لمدينة المحلة. وعقب تقنين الإجراءات تم توجيه عدة مأموريات متزامنة، وأمكن ضبط أفراد التشكيل العصابي وبحوزتهم بندقيتين آليتين مع المحافظة على سلامة الطفل وتحريره سالماً.

اعتراف الجناة بجريمتهم

وأضافت الداخلية المصرية أنه وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة وأقر أحدهم بأنه نظراً لعلمه بكون والد الطفل تاجر مواد غذائية، فقد اعتقد أنه صاحب ثروة، مما دعاه للاتفاق مع الآخرين على ارتكاب واقعة خطف الطفل وابتزاز والده للحصول على مبالغ مالية كفدية مقابل إطلاق سراحه.

وكان أحمد البحيري والد الطفل قد ذكر "العربية.نت" أن أجهزة الأمن عثرت على نجله في مخزن مهجور بقرية السجاعية المجاورة. وأضاف أنه وجميع أسرته يشعرون بالفرحة الغامرة بعد عودة طفلهم موجها الشكر لأجهزة الأمن بعد جهودها في العثور على نجله، مضيفا أن أهالي القرية استقبلوا عودة ابنه بالزغاريد والاحتفالات.

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