جريمة بشعة في مصر.. قتل زوجته رمياً بالرصاص ثم انتحر

جريمة بشعة شهدتها مدينة نصر بمحافظة القاهرة، بعد أن قام موظف (56 عاماً) بقتل زوجته رمياً بالرصاص، ثم انتحر قفزاً من شقته ما تسبب في وفاته.

وفي التفاصيل، تلقى قسم شرطة "مدينة نصر أول" بلاغا يفيد بوجود جثتين في أحد شوارع المنطقة، وقامت الأجهزة الأمنية بالانتقال إلى موقع الجريمة، ووجدت الأجهزة الأمنية جثة موظف مصاب بكدمات وكسور في شتى أنحاء جسده إثر سقوطه من أعلى البناية، وبعد الصعود إلى شقته عثرت الشرطة على جثة زوجته مقتولة رمياً بالرصاص.

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وأشارت تحريات الأجهزة الأمنية إلى أن المنتحر هو موظف والمجني عليها زوجته (38 عاماً)، حيث كانت هناك خلافات بين الزوجين بشكل متكرر ويوم الواقعة اشتد الخلاف بينهما، وقام الزوج بإطلاق الرصاص على زوجته وقفز من شقته بالطابق الخامس ما تسبب في وفاته.

كما قامت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة المجاورة لموقع الجريمة، لكشف ملابسات الواقعة مع الاستعانة بأقوال الشهود من الجيران.

كما تم التحفظ على هاتف الموظف وكاميرات المراقبة المجاورة، والشقة موقع الجريمة مع استدعاء أفراد من طرف العائلتين لسماع أقوالهم.