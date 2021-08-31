مصادر العربية: أنقرة منعت المتورطين بقتل النائب العام المصري من المغادرة

أفادت مصادر قناة "العربية" و"الحدث"، الثلاثاء، أن أنقرة منعت المتورطين بقتل النائب العام المصري من المغادرة.

وقالت المصادر إن تركيا فرضت قيودا جديدة على يحيى موسى وعلاء السماحي، مؤكدة قرار منعهما من مغادرة تركيا حتى إشعار آخر.

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وأضافت مصادر "العربية" و"الحدث" بأن تنظيم الإخوان أقفل عددا من مراكزه في تركيا منذ أسبوع بعد أمر مباشر بالإغلاق، كما أخلى عددا من مقاره في إسطنبول كان يدير منها أنشطته.

وقال إن قيادات من تنظيم الإخوان باعت منازلها في إسطنبول قبل أسبوعين.

وفي وقت سابق، أعلنت الخارجية المصرية انطلاق جولة جديدة من المحادثات الاستكشافية مع تركيا تمهيدا لتطبيع العلاقات بين البلدين.

وقالت في بيان، اليوم الثلاثاء، إنه استجابة للدعوة المقدمة من وزارة الخارجية التركية، يقوم السفير حمدي لوزا نائب وزير الخارجية بزيارة إلى أنقرة يومي7 و8 سبتمبر المقبلين، لإجراء الجولة الثانية من المحادثات الاستكشافية بين البلدين، والتي ينتظر أن تتناول العلاقات الثنائية بين الجانبين، فضلا عن عدد من الملفات الإقليمية.

ويأتي ذلك بعد 4 شهور من انطلاق الجولة الأولى من المشاورات المصرية التركية، والتي عقدت في مايو الماضي لأول مرة منذ العام 2013.

وبحث الجانبان عدة ملفات تؤسس لطي صفحة الخلافات وبدء تطبيع العلاقات، وذكرت الخارجية المصرية في بيان سابق أن المشاورات ستكون استكشافية، لتحديد الخطوات الضرورية التي قد تؤدي لتطبيع العلاقات بين البلدين على الصعيد الثنائي وفي السياق الإقليمي.