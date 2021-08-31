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تعرف على "ضبابية المخ" وعلاقته بفيروس كورونا

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تعبيرية
خاص

تعرف على "ضبابية المخ" وعلاقته بفيروس كورونا

هو واحد من أشهر أعراض ما بعد كورونا التي تظهر على المتعافين من الإصابة بكوفيد-19

القاهرة - ريم الششتاوي

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تعددت الأعراض التي تظهر على المتعافين من مرض كوفيد-19، منها الجسدي الذي يظهر على شكل الشعور بالإرهاق والتعب الدائم، ومنها ما يؤثر على الجهاز التنفسي لفترات طويلة بعد التعافي ومنها "ضبابية المخ" وهو واحد من أشهر أعراض ما بعد كورونا التي تظهر على المتعافين من الإصابة بكوفيد-19.

وفي حديث لـ"العربية.نت" مع دكتور عمرو حسن، أستاذ المخ والأعصاب بجامعة القاهرة، أوضح ماهية هذا العرض وكيفية معالجته.

وقال الدكتور عمرو إن "ضبابية المخ" هو أحد مجموعة متلازمة ما بعد كورونا، وهو يتمثل في الإرهاق الذهني، وصعوبة في تجميع المعلومات وتذكرها بشكل سريع، مع صعوبة في التركيز. وأشار أستاذ المخ والأعصاب، أن فترة معاناة المتعافي من هذه الأعراض تكون في خلال شهور من التعافي.

كورونا تعبيرية
كورونا تعبيرية

الفئات الأكثر عرضة

وأشار الدكتور عمرو حسن إلى أن كبار السن ومن يعانون من الأمراض المزمنة والأمراض المناعية هم أكثر عرضة للمعاناة من هذا العرض أكثر من الشباب والأصحاء. وأضاف أستاذ المخ والأعصاب أن هذا العرض يرتبط بالعديد من الأمراض، ولكن انتشاره في هذه الفترة مرتبط بأعراض ما بعد الإصابة بكوفيد-19 التي انتشرت حول العالم مع الكثير من المتعافين.

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إرشادات لعلاج هذا العرض

كما أوضح الدكتور عمرو أنه ليس هناك أدوية محددة يتم صرفها للمرضى حال معاناتهم من هذا العرض، بل يتم اتباع العديد من الإرشادات التي تساهم في تحسن الحالة ومنها الاندماج مع المجتمع والعودة إلى ممارسة العمل أو الدراسة بشكل طبيعي، والانخراط في الأنشطة بشكل أكبر، وتناول الأكلات التي تعمل على تحفيز الذاكرة مثل الخضراوات والمكسرات، مع ممارسة الألعاب الذهنية التي تحسن من الأداء الذهني، وتعمل على تحسين الذاكرة، والبعد عن مسببات التوتر.

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