فيديو .. مركبة توكتوك تدهس سيدتين بالبحيرة في مصر

تداول رواد مواقع التواصل في مصر فيديو صادماً لمركبة توكتوك، دهست سيدتين في مدينة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة شمال مصر.

وكشفت أجهزة الأمن أنه تم ضبط مرتكب الواقعة، حيث تبين أنه وخلال قيادته لمركبة توكتوك حاول تخطي مركبة "توكتوك" أخرى بأحد الشوارع وتزامن تخطيه الخاطئ مع قدوم سيارة "ميكروباص" في مواجهته فحاول تفاديها لكنه اختل توزانه وانحرفت منه عجلة القيادة.

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وذكرت أن المركبة وخلال عبورها الخاطئ اصطدمت بسيدتين تصادف مرورهما في الشارع وأحدثا بهما إصابات بالغة. وكشفت التحقيقات أن السيدتين شقيقتان وأنهما كانتا في طريقهما لزيارة عائلية، وتم نقلهما للمستشفى، وإخطار النيابة التي تولت التحقيق.