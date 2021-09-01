بسبب خلافات مادية.. عامل يذبح شقيقته الحامل في مصر

جريمة بشعة شهدتها منطقة مصر القديمة بمحافظة القاهرة، حيث قام عامل بقتل شقيقته الحامل لخلافات مادية بينهما.

في التفاصيل، تلقى قسم شرطة مصر القديمة بلاغاً يفيد بمقتل ربة منزل داخل منزلها في منطقة مصر القديمة على يد شقيقها، واتجهت الأجهزة الأمنية إلى موقع الجريمة. وبانتقال الأجهزة الأمنية إلى موقع الجريمة عثروا على جثة ربة منزل حامل مصابة بجرح ذبحي في الرقبة مع عدة طعنات، ونقلت جثتها إلى المشرحة لإعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة.

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وتبين من خلال التحريات واستماع رجال المباحث لشهادة الجيران والشهود حول الجريمة، أن هناك خلافات مالية كبيرة بين المجني عليها وشقيقها، كما قامت الأجهزة الأمنية بالتحفظ على كاميرات المراقبة وتفريغها لمعرفة الجاني.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على شقيقها ومواجهته بالجريمة، واعترف بارتكابه الجريمة بسبب اقتراض شقيقته مبلغاً مالياً منه ورفضت سداده ما تسبب في خلافات بينهما ولذلك السبب قام بقتلها، ومن جهتها أمرت النيابة العامة بحبسه على ذمة التحقيقات.