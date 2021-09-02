اتفاق مصري أردني على تثبيت الهدنة بين إسرائيل والفلسطينيين

اتفقت مصر والأردن، اليوم الخميس، على تثبيت الهدنة بين الإسرائيليين والفلسطينيين واستئناف محادثات السلام للوصول إلى تسوية سياسية.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، وفق ما ذكرت الرئاسة المصرية في بيان.

مادة اعلانية

وعقد الجانبان جلسة مباحثات تناولت استعراض آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة، والوضع في لبنان، فضلاً عن تبادل الرؤى فيما يخص تطورات عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، والتنسيق القائم بين البلدين في هذا الإطار.

كما أشاد العاهل الأردني بالجهود المصرية الحثيثة لتثبيت وقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وبمبادرة مصر لإعادة إعمار قطاع غزة.

تكثيف الجهود الدولية

إلى ذلك شدد الطرفان على أهمية العمل على تكثيف الجهود الدولية، بهدف حلحلة عملية السلام واستئناف المفاوضات، سعياً نحو تسوية الأزمة الفلسطينية استناداً لقرارات الشرعية الدولية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أشاد السيسي بالعلاقات الأخوية المتينة بين القاهرة وعمّان، وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة، معرباً عن التطلع لتعزيزها بما يساهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين، سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع العراق، لاسيما على المستويين الاقتصادي والتجاري.

كما ثمن السيسي الجهود التي تبذلها الحكومة الأردنية فى إطار رعاية الجالية المصرية المتواجدة في الأردن.

الاستفادة من جهود مصر التنموية

من جانبه، أعرب الملك عبدالله الثاني عن التقدير العميق الذي تكنه الأردن لمصر على المستويين الرسمي والشعبي، واعتزازها بالروابط الممتدة التي تجمع بين البلدين، وكذلك مسيرة العلاقات على مستوى آلية التعاون الثلاثي مع العراق.

وأكد حرص الأردن على الاستفادة من جهود مصر التنموية في كافة المجالات من خلال تبادل الخبرات والاستثمار المشترك، وذلك في ضوء مسيرة التنمية الشاملة والمشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها في مصر.

يذكر أن قمة ثلاثية مصرية أردنية فلسطينية ستنطلق اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية في القاهرة لبحث استنئاف السلام.