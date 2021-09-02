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لحظات تخطف الأنفاس.. فيديو لطفل بمصر سحبته الكهرباء

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لقطات من الفيديو 3
لقطات من الفيديو

لحظات تخطف الأنفاس.. فيديو لطفل بمصر سحبته الكهرباء

القاهرة - ريم الششتاوي

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في حادثة شغلت مواقع التواصل في مصر خلال اليومين الماضيين، تداول ناشطون مقطعاً مصوراً أظهر شجاعة شاب أنقذ طفلاً من الموت صعقاً بالكهرباء بقرية المنير التابعة لمحافظة الشرقية في مصر.

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فقد أظهر الفيديو الطفل البالغ من 8 سنوات يلعب مع أصدقائه في الشارع بالقرب من عامود كهرباء، وحدث ماس كهربائي تسبب في جذب الطفل بإلى لعامود والتصاقه به.

وأثار المشهد فزع أصدقائه والمارة واستغاثتهم لإنقاذ الطفل من الموت صعقاً بالكهرباء، فقام أحد المارة بالإسراع لشد الطفل من العامود ومحاولة إبعاده عن الكهرباء.

من جانبه، قال محمد إبراهيم، منقذ الطفل لوسائل إعلام محلية حول الواقعة، إنه ركض سريعاً دون تفكير لإنقاذ الطفل عندما وجده ملتصقاً بالعامود.

وأضاف أنه من حسن حظ الطفل وجود ممرضة من ضمن المارة والتي ساهمت في إنقاذه من الموت من خلال إفاقته وإجراء الإسعافات الأولية له بعد أن كان فاقداً للوعى.

وأوضح أنه تم إبلاغ شركة الكهرباء لإصلاح العامود لعدم تكرار هذا الحادث.

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