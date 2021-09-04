.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

فيديو صادم.. سيدات يرعين قطيع أبقار على طريق في مصر!

  • الخط

فيديو صادم.. سيدات يرعين قطيع أبقار على طريق في مصر!

مصور الفيديو قال إن هذا الأمر يهدد حركة سير السيارات وينذر بحوادث

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

فيديو صادم تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية، أظهر سيدات يرعين قطيع أبقار على الطريق الصحراوي الغربي بحري سمسطا التابعة لمحافظة بني سويف.

وظهرت مجموعة من السيدات يسرن بجوار قطيع الماشية على الطريق، ما تسبب في إغلاقه.

شاهد.. غطاس مصري ينتشل جثث المتوفين من المياه مصر خاص شاهد.. غطاس مصري ينتشل جثث المتوفين من المياه

أمر "كارثي"

من جهته أوضح مصور الفيديو أن هذا الأمر الذي وصفه بـ"الكارثي" يهدد حركة سير السيارات، وينذر بحوادث.

وقال: "تفاجأت وأنا على الطريق الصحراوي الغربي بسير قطيع من الأبقار، فاقتربت من السيدات ونصحتهن بالابتعاد عن الطريق، وإنزال قطيع البقر إلى جانب الطريق، حتى لا يتفاجأ أحد المسافرين ويصطدم بهم".

"محاولات مستميتة"

كما تابع مصور الفيديو: "حاولت معهن بشكل مستميت لإقناعهن بخطأهن، إلا أنهن عاندن وأكدن أن هذا الطريق هو خط سيرهن يومياً، وأن أغلب المسافرين يمرون بجوارهن دون تعليق أو حتى اعتراض".

إلى ذلك أضاف أن "هذا الأمر قد يتسبب في كوارث وحوادث لأن الطريق سريع ودولي ومع السرعة تتفاجأ بالقطيع أمامك"، متمنياً أن يتدخل المعنيين "لمنع هذه الكارثة من التكرار".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
شاهد.. غطاس مصري ينتشل جثث المتوفين من المياه شاهد.. غطاس مصري ينتشل جثث المتوفين من المياه
انتبهوا من خطأ نرتكبه جميعاً.. هذا عمر الكمامة فقط! انتبهوا من خطأ نرتكبه جميعاً.. هذا عمر الكمامة فقط!
الأكثر قراءة
صورة فوق الخراب.. محمد رمضان في مأزق لبناني ثان صورة فوق الخراب.. محمد رمضان في مأزق لبناني ثان
جريمة مروعة في سوريا.. فتاة مقطوعة الرأس في حاوية! جريمة مروعة في سوريا.. فتاة مقطوعة الرأس في حاوية!
بعد تهديده بالانتحار.. رسالة موجعة من طبيب مصري فقد بصره بعد تهديده بالانتحار.. رسالة موجعة من طبيب مصري فقد بصره
السعودية تستفيق على ظاهرة فلكية.. قمر متناقض بالسماء السعودية تستفيق على ظاهرة فلكية.. قمر متناقض بالسماء
اليمن.. اعتقال أخطر قيادي حوثي أثناء عودته من إيران متنكرا اليمن.. اعتقال أخطر قيادي حوثي أثناء عودته من إيران متنكرا
فيديو لسعودي ذبح وعلا وعلقه.. والشرطة توقف الفاعلين فيديو لسعودي ذبح وعلا وعلقه.. والشرطة توقف الفاعلين
قبل أن تذهب
الدبيبة يقطع سفره ويعود إلى طرابلس.. ما علاقة ذلك بالميليشيات؟
الدبيبة يقطع سفره ويعود إلى طرابلس.. ما علاقة ذلك بالميليشيات؟
اكتشف المزيد