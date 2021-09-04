فيديو صادم.. سيدات يرعين قطيع أبقار على طريق في مصر!

فيديو صادم تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية، أظهر سيدات يرعين قطيع أبقار على الطريق الصحراوي الغربي بحري سمسطا التابعة لمحافظة بني سويف.

وظهرت مجموعة من السيدات يسرن بجوار قطيع الماشية على الطريق، ما تسبب في إغلاقه.

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أمر "كارثي"

من جهته أوضح مصور الفيديو أن هذا الأمر الذي وصفه بـ"الكارثي" يهدد حركة سير السيارات، وينذر بحوادث.

وقال: "تفاجأت وأنا على الطريق الصحراوي الغربي بسير قطيع من الأبقار، فاقتربت من السيدات ونصحتهن بالابتعاد عن الطريق، وإنزال قطيع البقر إلى جانب الطريق، حتى لا يتفاجأ أحد المسافرين ويصطدم بهم".

"محاولات مستميتة"

كما تابع مصور الفيديو: "حاولت معهن بشكل مستميت لإقناعهن بخطأهن، إلا أنهن عاندن وأكدن أن هذا الطريق هو خط سيرهن يومياً، وأن أغلب المسافرين يمرون بجوارهن دون تعليق أو حتى اعتراض".

إلى ذلك أضاف أن "هذا الأمر قد يتسبب في كوارث وحوادث لأن الطريق سريع ودولي ومع السرعة تتفاجأ بالقطيع أمامك"، متمنياً أن يتدخل المعنيين "لمنع هذه الكارثة من التكرار".