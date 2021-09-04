فيديو يثير غضباً في مصر.. أبلغت عنه الشرطة فضربها وسحلها!

غضب عارم أثارته واقعة الاعتداء على سيدة بالضرب وسحلها أمام المارة بمحافظة المنوفية في مصر، حيث انتشر فيديو يوثق الحادثة بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

في التفاصيل قدمت السيدة بلاغاً للشرطة قالت فيه إن قاعة الأعراس التي يملكها الرجل تسبب إزعاجاً للسكان.

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وعقب وصول الشرطة للمكان وعلمه بالبلاغ، قام الرجل بالانتقام من السيدة والاعتداء عليها.

إلى ذلك طالب رواد وسائل التواصل بالتحقيق في الواقعة وتوقيف الرجل ومحاكمته.

المعتدي خالها!

وألقت أجهزة الأمن القبض على المعتدي. وكشف مصدر أمني بمديرية أمن المنوفية أن الواقعة حدثت منذ يومين أمام إحدى قاعات الأعراس بمدينة سرس الليان، موضحاً أن المعتدي على السيدة هو "خالها"، وتم تحرير محضر بقسم الشرطة.

كما أضاف المصدر أن الواقعة انتهت بالتصالح، حيث تنازلت السيدة عن المحضر المحرر منها ضد خالها الذي تعهد بعدم التعرض لها مجدداً.