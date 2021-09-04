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قنوات الإخوان في تركيا ثانية.. سرقة رواتب مذيعين وعاملين

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لوغو فضائية مكملين التي تصدر من تركيا
لوغو فضائية مكملين التي تصدر من تركيا

قنوات الإخوان في تركيا ثانية.. سرقة رواتب مذيعين وعاملين

القاهرة - أشرف عبد الحميد 

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تعرضت فضائية "مكملين" الإخوانية التي تبث من مدينة إسطنبول التركية للسرقة حيث سرق لصوص مبلغ 350 ألف دولار قيمة رواتب المذيعين والعاملين في الفضائية عن شهر أغسطس.

وتبين وفق تحقيقات الشرطة التركية أن اللصوص سرقوا رواتب الموظفين لشهر أغسطس، والتي كان مقررا توزيعها صباح غد الأحد.

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إلى ذلك، تمكنت الشرطة التركية من القبض على اللصوص بعد معاينة الكاميرات وتفريغها حيث تبين أنه تم تعطيلها قبل الحادث بيوم ما دعم فرضية أن اللصوص من العاملين بالفضائية، وفق موقع "180 تحقيقات" التركي.

وكشفت التحقيقات أن مرتكبي الحادث لصان يعملان بالفضائية يحملان الجنسية السورية، وينتميان لجماعة الإخوان وهما فني كهرباء، وعامل البوفيه. ومن خلال التحقيق معهما اعترفا وأرشدا الشرطة على مكان إخفائهما للأموال.

سرقات سابقة

وكانت فضائية "وطن" الإخوانية والتي تبث من إسطنبول أيضا قد تعرضت أيضا لسرقة واختلاس أموال قبل عامين.

وتورط فيها المدير الإداري علي سعد طه اللبان ومجموعة من العاملين معه، وتم التكتم على الجريمة بعد تدخل قيادات كبيرة من التنظيم الدولي للإخوان.

اتهامات متبادلة

في موازاة ذلك، يتهم شباب الإخوان قيادات الجماعة ومالكي الفضائيات التابعة لها، بنهب مقدرات وأموال الجماعة والفضائيات حيث اتهم مذيعو "الشرق" مالك القناة أيمن نور بالاستيلاء على التمويلات لنفسه.

كما اتهم بعض العاملين في "مكملين" قيادات كبيرة في الفضائية بتخصيص أموال لأنفسهم ولأبنائهم تحت مسميات عدة بدون حق.

وكشف تسجيل صوتي مسرب لأمير بسام، القيادي بالجماعة والهارب إلى تركيا عن وجود اختلاسات بأموال الجماعة، وأموال التبرعات متهما محمود حسين، أمين عام الجماعة، والقيادي بالتنظيم الدولي ومسؤول إخوان إفريقيا محمد البحيري بالتورط فيها.

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