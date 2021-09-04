واشنطن: علاقتنا مع القاهرة لها دور رائد في مكافحة التطرف

أكدت القيادة المركزية الأميركية أن العلاقة الأمنية الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن تلعب دوراً رائداً في الأمن الإقليمي وجهود مكافحة انتشار التطرف.

وقالت في بيان السبت إن نحو 600 من أفراد الجيش الأميركي سيشاركون في مناورات "النجم الساطع" بمصر، إلى جانب عناصر من جيوش دول أخرى.

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تنمية القدرات

كما أضافت أن مناورات "النجم الساطع"، التي انطلقت الخميس، وتستمر حتى 16 سبتمبر الحالي، تمكّن الجيوش المشاركة من تنمية قدراتها والاستعداد للاستجابة السريعة لمواقف الأزمات الصعبة.

إلى ذلك أوضح مدير إدارة المناورات والتدريب بالقيادة المركزية الأميركية أن "هذا التدريب يمثل أداة تطوير مهمة لاختبار وتقييم المفاهيم والإجراءات"، لافتاً إلى أن "الأهم هو الاستعداد للاستجابة السريعة لمواقف الأزمات الطارئة".

مشاركة 21 دولة

يذكر أن متحدثاً باسم الجيش المصري كان أعلن انطلاق المناورات الخميس بمشاركة 21 دولة في قاعدة محمد نجيب العسكرية شمال البلاد.

وقال في بيان إن التدريب "يعتبر من أكبر وأهم التدريبات العسكرية على المستوى العالمي لما يتضمنه من حجم القوات المشاركة".