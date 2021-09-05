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حادث مروع في مصر.. 7 قتلى وعشرات الجرحى بانقلاب حافلة

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حادث أتوبيس السويس
من الحادث

حادث مروع في مصر.. 7 قتلى وعشرات الجرحى بانقلاب حافلة

القاهرة -أ شرف عبد الحميد 

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لقي ما لايقل عن 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 30 شخصا آخرون في حادث انقلاب أتوبيس بطريق السويس- القاهرة، مساء السبت.

وتلقت مديرية أمن السويس، بلاغا بوقوع حادث انقلاب حافلة بالقرب من مدخل المحافظة عند كمين ١٠٩ بطريق السويس- القاهرة وسقوط قتلى وجرحى.

فيما هرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وقامت بنقل المصابين إلى مستشفى السويس العام.

حادث أتوبيس السويس
حادث أتوبيس السويس

بدوره، قال الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة إن المصابين يعانون من كسور وسجحات وسيتم إجراء تدخلات جراحية لبعضهم.

تم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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