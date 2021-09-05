مصر.. حصيلة إصابات كورونا تعود للارتفاع

أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء السبت، تسجيل 331 إصابة و10 وفيات جديدة بفيروس كورونا.

وأفاد المتحدث باسم الوزارة، خالد مجاهد، في إحصائية يومية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 331 حالة، مقارنة مع 318 الجمعة، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 289684.

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وأضاف أن وزارة الصحة رصدت خلال اليوم الماضي 10 وفيات جديدة ناجمة عن المرض، مقابل 11 الجمعة، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 16776 شخصا.

كما أفاد بخروج 439 شخصا من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، ليبلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا في البلاد 241415 شخصا.

وتشهد مصر خلال الأسابيع الأخير ارتفاعا جديدا للإصابات بفيروس كورونا بينما توقعت السلطات الصحية استمرار هذه الزيادة مع اقتراب "الموجة الرابعة" من الجائحة.