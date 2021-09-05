مصر.. الإعدام لـ3 متهمين للتخابر مع داعش

قضت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد بالإعدام شنقاً لـ3 متهمين في قضية اتهامهم بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي، وخطف مواطنين مصريين وتعذيبهم للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم، والاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين غير الشرعيين في قضية التخابر مع داعش.

وعاقبت المحكمة 3 متهمين بالسجن المؤبد و4 آخرين بالسجن المشدد 15 عاماً.

مادة اعلانية

وأشارت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا من خلال اعتراف المتهم الأول والتسجيلات الصوتية وشهادة المجني عليهم وذويهم عن تردد المذكور على دولة ليبيا للعمل بها وارتباطه عقب اندلاع الأحداث الليبية بالمتهمين الليبيين عناصر تنظيم داعش الإرهابي واتفاقه معهم على خطف أحد المواطنين المصريين للحصول على فدية مالية، وتمكنه بالاتفاق مع العناصر الليبية من خطف 14 مصرياً آخرين في بداية عام 2017 وقيام أعضاء التنظيم بتعذيبهم وتهديد ذويهم بقتلهم لإرغامهم على دفع مبالغ الفدية.

هذا وكان النائب العام السابق المستشار نبيل أحمد صادق قد أمر بإحالة 10 متهمين بينهم 4 يحملون الجنسية الليبية إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، لارتكابهم جريمة التخابر لدى جماعة داعش الإرهابية وكتائب قوة الردع التابعة لها ومن يعملون لصالحها في دولة ليبيا بهدف ارتكاب جرائم إرهابيين ضد المواطنين المصريين المقيمين بها، وجاءت بين تلك الجرائم من اختطاف للمواطنين المصريين وتعذيبهم بدنياً للحصول على فدية من ذويهم، والاتجار بالبشر وتهريب مهاجرين غير شرعيين.