مصر تدين استهداف الحوثي للسعودية: ندعم أمن المملكة

أعلنت مصر إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للهجمات التي استهدفت المنطقتين الشرقية والجنوبية بالمملكة العربية السعودية باستخدام عدد من الصواريخ الباليستية، والطائرات المفخخة التي أطلقتها ميليشيا الحوثي السبت.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان "وقوفها بجانب السعودية في مواجهة هذه الأعمال العدائية الخسيسة"، كما أكدت "الارتباط الوثيق بين الأمن القومي بالبلدين الشقيقين".

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وأعربت عن مساندتها لما تتخذه المملكة من تدابير لصون أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها إزاء هذه الهجمات الإرهابية التي تمثل تهديدًا جسيمًا للأمن والاستقرار في المنطقة.

كان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن اليوم السبت، اعتراض وإحباط هجوم باليستي عدائي باتجاه المنطقة الشرقية في السعودية. وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقالت الوكالة أيضا إن التحالف اعترض ودمر صاروخا باليستيا باتجاه نجران، كما دمرصاروخا بالستيا أطلق باتجاه ⁧‫جازان‬⁩.