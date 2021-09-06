بعد اختيارها عاصمة للثقافة..تعرف على أبرز معالم بورسعيد

اختارت وزارة الثقافة المصرية محافظة بورسعيد لتكون عاصمة الثقافة المصرية لعام 2021، كما كانت قد أعلنت وزيرة الثقافة إقامتها لـ100 فعالية ثقافية وفنية وفكرية للاحتفاء بهذه المدينة الباسلة، وإبراز مقوماتها الثقافية. وتمتاز محافظة بورسعيد بتاريخها الطويل من النضال والبطولات، بالإضافة إلى الكثير من المعالم الأثرية والمعمارية المميزة بالمحافظة.

أول منارة خرسانية في العالم

ومن أبرز المواقع الأثرية التي تشتهر بها المحافظة هو "فنار بورسعيد"، الذي تم إنشاؤه عام 1869 في الحي الذي كان يعرف قديماً بالحي الإفرنجي، وهو يعتبر أول منارة بنيت بالخرسانة المسلحة في العالم وقام بالإشراف على بنائه المهندس الفرنسي فونسوا كونييه، ويمتاز الفنار بأسبقيته في استخدام هذه المادة في البناء، كانت تعتبر هذه المرة الأولى التي يستخدم فيها هذا النوع من الأعمال في البناء.

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النصب التذكاري

ويعد النصب التذكاري أحد المزارات الشهيرة بمحافظة بورسعيد، حيث تم إنشاؤه تخليداً لذكرى شهداء بورسعيد في معاركها، تم بناؤها على شكل مسلة فرعونية مكسوة بالغرانيت تشبهاً بالفراعنة الذين اشتهروا بإقامتهم المسلات في أماكن انتصارهم على الأعداء، وتم إعداد متحف النصر أسفل المسلة، وهو يعرض تاريخ بورسعيد وأبطالها وانتصارات شعبها.



جزيرة التنيس

تميزت هذه المدينة بالآثار من العصر الإسلامي، وبالأرض الخصبة ومنحدرات المياه التي لا تنقطع عنها صيفاً أو شتاء، وكلمة "تنيس" تعني الجزيرة باللغة اليونانية.



الفرما

تعد مدينة الفرما واحدة من أعظم مدن هذه المنطقة خلال فترة حكم الأسر في العصر الفرعوني، ولها أهمية تاريخية كبيرة، حيث إن بها قبر جالينوس، وكان بها طريق بري يصل إلى جزيرة قبرص، وكانت تمثل مفتاح مصر الشرقي وكانت تشرف على الطريق القادم من الصحراء، وقد تم تدمير المدينة أثناء الحروب الصليبية عام 1118 ميلادية، ولم يبق من المدينة إلا بعض الآثار، فقد شهدت هذه المدينة معارك مصرية مع الآشوريين والفرس، وكان لها دور كبير ضد جيوش كسرى والصلبيين والمماليك والأتراك.

المتحف القومي

يتميز المتحف القومي بموقعه الفريد عند نقطة التقاء مياه قناة السويس بالبحر المتوسط، ويضم آثارا من كل العصور بدءأ من العصر الفرعوني، عبوراً بالعصر اليوناني الروماني والعصر القبطي والعصر الإسلامي.