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تركيا ناقشت العمل على رفع التمثيل الدبلوماسي مع مصر

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مصادر للعربية

تركيا ناقشت العمل على رفع التمثيل الدبلوماسي مع مصر

دبي - قناة العربية

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عرضت الجلسات الاستكشافية بين مصر وتركيا اليوم الثلاثاء ما تم تنفيذه من تعهدات سابقة، وفق ما أفادت مصادر "العربية".

وناقشت أنقرة العمل على رفع التمثيل الدبلوماسي مع القاهرة، وتم بحث رفع المشاورات إلى مستوى الوزراء خلال الفترة المقبلة بناء على طلب تركيا.

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كما أكدت المصادر أنه تم التوافق على لقاءات أمنية بين البلدين لمناقشة ملف المطلوبين.

إلى ذلك أضافت أن غداً الأربعاء سيكون حاسماً لعدد من البنود والنقاط العالقة بين القاهرة وأنقرة.

يشار إلى أنه في وقت سابق اليوم، انتهت محادثات الجولة الثانية للمشاورات الاستكشافية بين الجانبين والتي جرت في أنقرة على أن تستكمل غداً لبحث قضايا الخلافات الإقليمية ويتم إعلان النتائج من الجانبين.

واستغرقت محادثات اليوم نحو ساعتين، ونوقشj فيها القضايا الخلافية الثنائية.

يأتي ذلك بعد 4 أشهر من انطلاق الجولة الأولى من المشاورات التي عقدت في مايو الماضي لأول مرة منذ العام 2013. وبحث الجانبان حينها عدة ملفات تؤسس لطي صفحة الخلافات وإعادة العلاقات.

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