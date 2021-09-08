السيسي يكرر: أمن الخليج مرتبط بأمن مصر

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مجددا اليوم الأربعاء، ارتباط

.

وقال خلال استقباله الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، وزير الخارجية بدولة الكويت، إن أمن مصر مرتبط بأمن الخليج، مشيداً بالدور الهام الذي تقوم به الكويت وقيادتها في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية.

مادة اعلانية

كما أكد حرص بلاده على تطوير التعاون والتنسيق الثنائي الوثيق لما فيه مصلحة البلدين، وكذلك الأمة العربية مشدداً علي أهمية تضافر الجهود خلال المرحلة الراهنة نحو تعزيز التضامن بين كافة الدول العربية.

وكان الرئيس المصري، أكد سابقاً خلال مشاركته في مؤتمر بغداد ولقاءه بالشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، رئيس وزراء الكويت، على خصوصية العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين وما يجمعهما من مصير ومستقبل واحد وحرص مصر على تطوير التعاون الوثيق والمتميز بين البلدين على شتى الأصعدة سعيا نحو ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيد.

كما شدد في حينه على ضرورة التنسيق الحثيث مع الكويت تجاه التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وذلك في ضوء ما يمثله التعاون والتنسيق المصري الكويتي من دعامة أساسية لتحقيق الاستقرار الإقليمي، وركن رئيسي من أولويات وثوابت السياسة المصرية.