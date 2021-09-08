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قضية الآثار بمصر.. تأييد التحفظ على أموال حسن راتب وزوجتيه

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رجل الأعمال المصري حسن راتب
رجل الأعمال المصري حسن راتب

قضية الآثار بمصر.. تأييد التحفظ على أموال حسن راتب وزوجتيه

دبي - العربية.نت

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قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، تأييد قرار النيابة العامة بالتحفظ على أموال رجل الأعمال حسن راتب سواء الممتلكات السائلة أو المنقولة.

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كما قررت المحكمة التحفظ على أموال زوجتيه، وابنته القاصر، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"قضية الآثار الكبرى" المتهم فيها بتمويل النائب السابق علاء حسانين المعروف بنائب "الجن والعفاريت".

في تحقيقات النيابة، أنكر المتهم حسن راتب اشتراكه بالتمويل في تجارة الآثار مع البرلماني السابق المحبوس علاء حسانين.

يشار إلى أن الأجهزة الأمنية ألقت يوم الاثنين 28 يونيو القبض على راتب لاتهامه بتمويل البرلماني السابق علاء حسنين وآخرين بقضية "الآثار الكبرى".

وقالت النيابة العامة إن رجل الأعمال ضُبط إثر ورود اسمه كممول بملايين الجنيهات لعملية التنقيب عن الآثار في اعترافات أحد المتهمين.

يذكر أن قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، رفض استئناف رجل الأعمال حسن راتب على قرار حبسه 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بقضية الآثار الكبرى، وأيدت القرار السابق.

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