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ضبط مركز غير مرخص لعلاج الإدمان بمصر.. والتفاصيل صادمة

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(تعبيرية)

ضبط مركز غير مرخص لعلاج الإدمان بمصر.. والتفاصيل صادمة

الفراد الذين يديرون المركز كانوا يحتجزون 80 شخصاً ويكبلوهم ويجبرونهم على تناول المهدئات نظير مقابل مادي شهري من ذويهم

القاهرة - ريم الششتاوي

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ضبطت الأجهزة الأمنية المصرية، اليوم الأربعاء، مركزاً غير مرخص لعلاج الإدمان، يديره 5 أفراد لديهم سوابق جنائية.

وفي التفاصيل الصادمة، ضبطت الأجهزة الأمنية المركز في منطقة السادس من أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة، بعد احتجاز الأفراد الخمسة 80 شخصاً وتكبيلهم وإجبارهم على تناول المهدئات نظير مقابل مادي شهري من ذويهم، دون استشارة أو إشراف طبي.

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كما كشفت التحريات قيام الأفراد الخمسة باستئجار فيلا في منطقة السادس من أكتوبر وإدارتها كمركز طبي لعلاج الإدمان من دون ترخيص.

أدوية ممنوعة وحبال وعصي

إلى ذلك أكد العديد من النزلاء احتجازهم داخل المركز رغماً عنهم وبموافقة ذويهم، لافتين إلى أنه تم التعدي عليهم وتكبيلهم بالحبال. وقال أحدهم إن من كان يرفض الذهاب مع هؤلاء الأشخاص ويحاول المقاومة، يتم تكبيله وتقييده للسيطرة عليه ونقله إلى المركز.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد من الأدوية المهدئة وغير المسموح باستخدامها دون استشارة الأطباء، وحقن طبية مجهولة المصدر، وحبال وعصي. كما تم توجيه عدد من التهم للمركز منها إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص، ومزاولة الطب والصيدلة بدون ترخيص، بالإضافة إلى صرف أدوية وعقاقير مهدئة دون استشارة طبية. وبمواجهة المتهمين الخمسة، اعترفوا بارتكابهم هذه الأفعال مقابل مبالغ مالية شهرية لكل فرد.

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