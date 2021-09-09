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تشاور مصري أردني فلسطيني.. واتفاق على إحياء السلام وحل الدولتين

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الاجتماع التشاوري في القاهرة

تشاور مصري أردني فلسطيني.. واتفاق على إحياء السلام وحل الدولتين

تناول اللقاء أيضا تبادل وجهات النظر إزاء أبرز التطورات الإقليمية والدولية، ومناقشة المواقف تجاه عدد من القضايا العربية

القاهرة-العربية.نت

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اتفق وزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين على ضرورة إعادة الانخراط في مسار السلام وإطلاق عملية تفاوضية جادة وبناءة تستهدف التوصل لتسوية شاملة وعادلة على أساس حل الدولتين.

وخلال اجتماع تشاوري عقد اليوم الخميس في القاهرة وشارك فيه وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيراه الأردني أيمن الصفدي والفلسطيني رياض المالكي، تمت مناقشة آخر تطورات القضية الفلسطينية والجهود المبذولة خلال الفترة الماضية.

وأكد المشاركون، قُبيل بدء أعمال الدورة العادية 156 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، على إعادة الانخراط في مسار السلام وإطلاق عملية تفاوضية جادة وبناءة تستهدف التوصل لتسوية شاملة وعادلة على أساس حل الدولتين تضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

دعم القضية الفلسطينية

وزراء الخارجية العرب يتمسكون بحل الدولتين في القضية الفلسطينية العرب والعالم وزراء الخارجية العرب يتمسكون بحل الدولتين في القضية الفلسطينية

وذكر المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية، أن وزير الخارجية سامح شكري أعاد التأكيد على موقف مصر الثابت من دعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وشدّد على أهمية قيام الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بدورها من أجل توفير الظروف الملائمة للدفع قُدمًا بمسار السلام خلال الفترة المقبلة، وبما يحقق السلام والاستقرار المنشودين بالمنطقة.

وأوضح أن الجانبين الأردني والفلسطيني أعربا عن التقدير لمبادرة مصر لإعادة إعمار غزة وتقديم الدعم التنموي للأراضي الفلسطينية، وكذا لجهودها المتواصلة لتحقيق المصالحة الفلسطينية المنشودة.

وتناول اللقاء أيضًا تبادل وجهات النظر إزاء أبرز التطورات الإقليمية والدولية، ومناقشة المواقف تجاه عدد من القضايا العربية وسبل تعزيز أطر التعاون العربي المشترك، حيث اتفق الوزراء على الاستمرار في التشاور ثلاثيًا بما يُحقق مصالح الدول الثلاث وشعوبها.

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