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مصر.. السجن المشدد 15 عاماً لقاضٍ سابق وآخرين بعد خطفهم فتاة واغتصابها

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حادث اغتصاب إغتصاب تعبيرية
صورة تعبيرية

مصر.. السجن المشدد 15 عاماً لقاضٍ سابق وآخرين بعد خطفهم فتاة واغتصابها

المجني عليها تعرفت على المتهم الأول عبر فيسبوك وطلبت منه المساعدة للحصول على عمل في مجال العقارات الذي يعمل فيه

القاهرة-ريم الششتاوي

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قضت محكمة جنايات القاهرة بمنطقة التجمع الخامس، التابعة لمحافظة القاهرة، اليوم الخميس، بمعاقبة قاض سابق وصديقيه، بالسجن المشدد 15 عاماً، لاتهامهم باستدراج فتاة عن طريق التحايل وخطفها في إحدى قرى الساحل الشمالي واغتصابها.

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استدرجوا الفتاة لموقع الجريمة

في التفاصيل، كشفت التحقيقات أن المتهمين قاموا بخطف الفتاة يومي 8 و9 من ديسمبر الماضي عن طريق التحايل، حيث قاموا بالاتفاق على استدراجها لمواقعتها كرهاً، وأوهمها المتهم الأول بوجود مؤتمر للاستثمار العقاري خارج الإسكندرية وطلب منها مرافقته، وباقي المتهمين الذين ادعوا حجز إقامة منفردة لها تابعة للمؤتمر في أحد الفنادق، وتوجه المتهمون برفقة الفتاة إلى إحدى القرى بالساحل الشمالي مدعين اضطرارهم للمبيت بفيلا قاموا باستئجارها، واضطرت الفتاة للمبيت معهم، وقاموا باغتصابها.

مؤتمر وهمي لاستدراج الفتاة

وأشارت التحقيقات إلى أن المجني عليها تعرفت على المتهم الأول من خلال موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وطلبت منه المساعدة للحصول على عمل في مجال العقارات الذي يعمل فيه، وعرض عليها العمل في المجال من خلال المؤتمر الخاص الذي سينعقد، فوافقت الفتاة للحصول على فرصة العمل ورافقتهم.

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