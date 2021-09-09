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مصر تعلن نجاح تعويم سفينة جانحة جديدة في قناة السويس.. وهذه التفاصيل

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جنوح سفينة قناة السويس
سفينة قناة السويس

مصر تعلن نجاح تعويم سفينة جانحة جديدة في قناة السويس.. وهذه التفاصيل

السفينة كانت ضمن قافلة الشمال وجنحت بالكيلو متر 54 ترقيم بتفريعة البلاح الغربية، وكان على متنها حمولة قدرها 43 ألف طن

القاهرة - أشرف عبدالحميد

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أعلنت قناة السويس في مصر نجاح تعويم إحدى السفن العابرة للقناة وهي سفينة الصب CORAL CRYSTAL والتي جنحت خلال عبورها اليوم.

وقالت الهيئة اليوم الخميس إن السفينة كانت ضمن قافلة الشمال وجنحت بالكيلو متر 54 ترقيم بتفريعة البلاح الغربية، وكان على متنها حمولة قدرها 43 ألف طن، مؤكدة أنه تم التعامل مع السفينة باحترافية بواسطة قاطرات الهيئة، واستأنفت السفينة عبورها بالقناة.

وأكدت الهيئة على عدم تأثر حركة الملاحة حيث تم توجيه السفن التالية لها للعبور من تفريعة البلاح الشرقية، وتم التعامل مع الأمر واستكمال السفينة لرحلتها عبر القناة وعبور كافة السفن من الاتجاهين.

السفينة الجانحة
السفينة الجانحة

من جانبه صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بأن حركة الملاحة بالقناة تعمل بصورة منتظمة، حيث تسجل التقارير الملاحية، اليوم الخميس، عبور 61 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات صافية قدرها 3.2 مليون طن، ويبلغ عدد السفن العابرة من اتجاه الشمال 37 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 2 مليون طن، ومن اتجاه الجنوب تعبر ٢٤ سفينة بالمجرى الملاحي الجديد للقناة، بإجمالي حمولات صافية قدرها 1.2 مليون طن.

السفينة الجانحة
السفينة الجانحة

ووجه الفريق أسامة ربيع رسالة طمأنة بشأن انتظام الملاحة بالقناة بمعدلاتها الطبيعية، مؤكداً على امتلاك الهيئة قدرات التأمين الملاحي والفني اللازم للتعامل مع الأعطال علاوة على توافر البنية التحتية اللازمة للتعامل مع المواقف الطارئة لاسيما بعد افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة ومشروعات التطوير الخاصة بإنشاء سلسلة من الجراجات على المجرى الملاحي الجديد .

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يذكر أن سفينة "إيفر غيفن" التي تعتبر من أكبر سفن الحاويات في العالم كانت قد جنحت بقناة السويس في 23 مارس الماضي وتسببت بتعطيل حركة الملاحة البحرية لمدة 6 أيام، ما أدى إلى خسائر اقتصادية كبيرة، قبل نجاح السلطات المصرية في تعويمها.

وتقدمت هيئة قناة السويس بدعوى قضائية لمحكمة الإسماعيلية الاقتصادية النظر في دعوى تعويض مالي تبلغ قيمته 916 مليون دولار والحجز التحفظي على السفينة لحين سداد التعويض وأبحرت، السفينة في يوليو الماضي واستكملت رحلتها إلى روتردام في هولندا بعد إجراء تسوية مالية مع الهيئة.

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