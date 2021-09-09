4 وفيات في انهيار بناية سكنية بالقليوبية شمال مصر

شهدت محافظة القليوبية شمال مصر في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، انهيار بناية سكنية مكونة من 4 طوابق في منطقة حي غرب شبرا الخيمة، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص.

وقال شهود عيان "للعربية.نت" إن العقار المنهار كان يسمي مبنى اللوكس ويقع في شارع الأمير بشبرا الخيمة ومكون من 4 طوابق يقع في الطابق الأخير منه مكتب محاماة وكان متواجدا به صاحبه وعدد من زملائه المحامين وقت وقوع الحادث.

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من موقع العقار من موقع العقار

وسارعت السلطات بالدفع بقوات الإنقاذ وسيارات الإسعاف لنقل الضحايا والمصابين كما قامت بفصل جميع المرافق من الغاز والكهرباء والمياه، ودفعت بجميع المعدات الثقيلة لرفع الأنقاض وانتشال جثث الضحايا.



المحامي علاء دبش المحامية صباح غنيم

وتمكنت قوات الإنقاذ من انتشال 4 جثث وكانت لثلاثة من المحامين وهم علاء دبش ومصطفى محمد وصباح غنيم وأحد الموكلين الذي تصادف وجوده معهم في المكتب.

وفرضت السلطات طوقا أمنيا في موقع الحادث فيما لا تزال أجهزة الحماية المدنية تواصل عمليات إزالة الأنقاض والبحث عن ضحايا أو ناجين.

من جانبها أعلنت النقابة الفرعية للمحامين بجنوب القليوبية، حالة الحداد لمدة 3 أيام تبدأ من اليوم الخميس حزنا على ضحايا الحادث من المحامين.

تم إخطار النيابة التي تولت التحقيق وأمرت باستدعاء مسؤولي الحي لمعرفة الحالة الفنية للعقار وسبب انهياره.