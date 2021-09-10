سمكة قرش تهاجم مصطافين مصريين وتلتهم ذراع منقذ بحري

هاجمت سمكة قرش المصطافين في إحدى القرى السياحية شمال مصر، كما التهمت ذراع منقذ بحري.

وذكر شهود عيان أن سمكة قرش هاجمت المصطافين، اليوم الجمعة، في قرية سياحية شهيرة بالساحل الشمالي، كما التهمت جزءًا من ذراع أحد المنقذين البحريين العاملين في القرية، مضيفين أنه جرى نقله على الفور إلى مستشفى العلمين المركزي، وتقديم الإسعافات الأولية له.

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وذكر مصدر طبي بالمستشفى أنه تم استقبال المنقذ، ويدعى طارق خلف محمد حامد، 58 عاما، من الإسكندرية، حيث تبين إصابته بتهتك وجروح غائرة في الذراع اليسرى، إثر هجوم سمكة القرش.

من جانبه قال إيهاب المالحي عضو الاتحاد الدولي للغوص والإنقاذ، إنه تقرر منع النزول للسباحة في عدد من شواطئ الساحل الشمالي حتى إشعار آخر، فيما جرى إخطار وزارة البيئة بالواقعة.

في سياق متصل وجهت إدارة القرية السياحية تحذيرات للنزلاء وملاك الوحدات بها، طالبتهم فيها بعدم نزول الشاطئ حرصا على سلامتهم.

وأخطرت القرية وزارة البيئة بالواقعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.