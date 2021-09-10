فيديو جديد للحظة القبض على الإرهابي المصري هشام العشماوي

نشرت وسائل إعلام ليبية تسجيلاً مصوراً، يوثق لحظة إلقاء الجيش الليبي القبض على الضابط المصري المنشق، هشام العشماوي، الذي تم تنفيذ حكم الإعدام فيه لارتكابه جرائم إرهابية.

وكان العشماوي أبرز المطلوبين لسطات الأمن المصرية، نقل إلى مصر بعد أشهر من القبض عليه في ليبيا، في عملية أمنية في مدينة درنة.

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وحكم عليه بالإعدام في مصر، وتم تنفيذ الحكم في مارس 2020.