فيديو جديد للحظة القبض على الإرهابي المصري هشام العشماوي
حكم عليه بالإعدام في مصر، وتم تنفيذ الحكم في مارس 2020
نشرت وسائل إعلام ليبية تسجيلاً مصوراً، يوثق لحظة إلقاء الجيش الليبي القبض على الضابط المصري المنشق، هشام العشماوي، الذي تم تنفيذ حكم الإعدام فيه لارتكابه جرائم إرهابية.
لقطات جديدة تنشر لأول مرة للحظة القبض على الإرهابي الخطير "#هشام_عشماوي" بمدينة #درنة في أكتوبر 2018#ليبيا#218NEWS pic.twitter.com/0ouLbsU8wA— 218NEWS (@218news) September 10, 2021
وكان العشماوي أبرز المطلوبين لسطات الأمن المصرية، نقل إلى مصر بعد أشهر من القبض عليه في ليبيا، في عملية أمنية في مدينة درنة.
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وحكم عليه بالإعدام في مصر، وتم تنفيذ الحكم في مارس 2020.
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