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مصابان  في خروج عربتي قطار عن القضبان بمصر

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مصابان في خروج عربتي قطار عن القضبان بمصر

تلقت السلطات المصرية بلاغاً يفيد بأنه أثناء مرور القطار المتجه من الإسماعيلية إلى الإسكندرية بمزلقان أبو الأخضر بمدينة الزقازيق خرجت إحدى عربات القطار عن القضبان

القاهرة - أشرف عبد الحميد 

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شهدت محافظة الشرقية شمال مصر، اليوم الجمعة، خروج عربتي قطار في مدينة الزقازيق أسفر عن سقوط مصابين اثنين وجرى نقلهما للمستشفى.

وتلقت السلطات المصرية بلاغا يفيد بأنه أثناء مرور القطار المتجه من الإسماعيلية إلى الإسكندرية بمزلقان أبو الأخضر بمدينة الزقازيق خرجت إحدى عربات القطار عن القضبان وتبعها خروج عربة أخرى دون وفيات.

وذكر شهود عيان أن قطار "الإسماعيلية- الإسكندرية"، رقم 570 خرج عن القبضان، قبل دخوله محطة مدينة الزقازيق بالشرقية، وأسفر ذلك عن إصابة شخصين أحدهما بشرخ في القدم والآخر اشتباه في ارتجاج في المخ نتيجة القفز من القطار.

وتعطلت حركة سير القطارات لفترة قبل أن تقوم السلطات بإزالة أثار الحادث وإعادة الحركة لطبيعتها.

وشهدت مصر عدة حوادث قطارات هذا العام منها حادث تصادم قطارين بسوهاج في مارس الماضي أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، وتبعه حوادث أخرى في بنها والشرقية والإسكندرية وحلوان أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

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