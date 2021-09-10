بالصور.. إنقاذ عشرات المصريين من الغرق بعد جنوح باخرة سياحية في النيل

تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من إنقاذ العشرات من الموت غرقا بعد جنوح باخرة سياحية كانت تقلهم في النيل.

وتلقت السلطات المصرية بلاغًا بميل باخرة سياحية تدعى "سيفن ستار" في النيل عند منطقة المشاية بمدينة المنصورة التابعة لمحافظة الدقهلية وصدور استغاثات من الركاب الذين حاولوا التدافع للهروب والنجاة.

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وسارعت السلطات بارسال قوات من الإنقاذ النهري وسيارات من الإسعاف لموقع الحادث، حيث تبين أن الباخرة كانت تقل ركابا يشاركون في حفل، وجنحت بهم في النيل وكادت تقترب من السقوط والغرق.







وقامت السلطات بشفط المياه التي تسللت للباخرة مع إخراج الركاب بأمان، ونقل المصابين منهم جراء التدافع للمستشفى

وتبين من التحقيقات حدوث ميل شديد فى الباخرة نتيجة كسر وهبوط الأعمدة الحاملة لها.