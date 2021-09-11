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النيابة حبسته.. تورط داعية ديني بهتك عرض طفلة مصرية

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تعبيرية

النيابة حبسته.. تورط داعية ديني بهتك عرض طفلة مصرية

الطفلة اعترفت بما فعله معها الداعية وأعربت عن خشيتها من تكرار الواقعة مرة أخرى

القاهرة - أشرف عبدالحميد

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كشف تقرير طبي طلبته النيابة المصرية ثبوت تورط داعية ديني وإمام مسجد في محافظة الدقهلية شمال البلاد بهتك عرض والاعتداء الجنسي.

وكان مدير أمن الدقهلية قد تلقى بلاغا من ربة منزل تبلغ من العمر 39 عاما وتقيم في قرية منشأة البدوي التابعة لمدينة طلخا، تتهم فيه شيخ وداعية ديني يدعى "سليمان ف" باستدراج طفلتها "جنة"، البالغة من العمر 10 سنوات بمنزله والتعدي عليها جنسيا عقب انتهاء درس لتحفيظ القرآن وانصراف باقي الطلاب.

وأكدت الأم أن طفلتها كانت تتردد على منزل المتهم لحفظ القرآن الكريم، إلا أنه استدرجها بعد انصراف باقي زملائها وتعدى عليها جنسيا عدة مرات، مضيفة أن الطفلة رفضت الذهاب مرة أخرى له، وبسؤالها اعترفت بما فعله معها الداعية وأعربت عن خشيتها من تكرار الواقعة مرة أخرى.

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وقالت الأم إن زوجها توفي من سنوات ووثقت في الداعية لتحفيظ طفلتها القرآن، لكنه خان الأمانة وهتك عرضها مستغلا صغر سنها.

وفي التحقيقات نفى الداعية قيامة بهتك عرض الطفلة، لكن تقرير الطب الشرعي الذي طلبته كشف أنها تعرضت لهتك عرض وأن هناك إصابات حديثة بالطفلة، مع وجود علامات تشير لإيلاج وهو ما يؤكد ثبوت التهمة وتورط الداعية في هتك عرض الطفلة.

وقررت النيابة حبس الداعية 4 أيام على ذمة التحقيقات وإحالته لمحاكمة عاجلة.

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