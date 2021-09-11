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مصر.. السيسي يطلق استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان

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الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي (رويترز)

مصر.. السيسي يطلق استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان

تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة

  القاهرة - أشرف عبد الحميد 

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تطلق مصر، اليوم السبت، استراتيجية لحقوق الإنسان تعزز كافة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية.

وذكرت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيطلق اليوم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة، ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.

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وقال المتحدث الرسمي لرئاسة مصر إن الاستراتيجية تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر، حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الإطار.

وأضاف أن الاستراتيجية تهدف للمزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسخ لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن واصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.

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