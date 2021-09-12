أول ظهور تلفزيوني للطبيب الذي أمر ممرضه بالسجود لكلبه

ظهر بطل فيديو "اسجد لكلبي" وهو الدكتور المصري عمرو خيري، رئيس قسم العظام بمستشفى جامعة "عين شمس" في القاهرة، وقال إنه لم يجبر الممرض عادل سالم على السجود لكلبه بوبي، ولم يهدد بتعذيبه باللسع الكهربائي، طبقا لما زعم في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، وتابعتها "العربية.نت" بالكامل على شاشة قناة "MBC مصر" مساء أمس السبت، وفيها ذكر أنه كان يعامل الممرض بصورة حسنة طوال 20 سنة.

قال أيضا، إن ما حدث كان نوعا من هزار وهرج، واعترف أنه "هزار غريب، لكن طبيعة مهنتنا يحدث هذا داخل العديد من غرف العمليات" فاستغرب الإعلامي هذا العذر الأقبح من ذنب، وقال له: "انتوا لو بتعملوا الهزار ده في كل المستشفيات المصرية تبقى مصيبة" فتجاهل الطبيب ما سمع، وقال: "كنا بنهزر، والممرض زي أخويا، وبينا عيش وملح وعشرة، وأنا مستغرب من نشر الفيديو.. الفيديو تم تصويره في وقت فراغنا، وبعدما خلصنا شغل، وكنا بنفرغ طاقة، والناس مش فاهمة هزارنا، وموضوع السجود للكلب كان استكمالا لحالة الهزار" مضيفا أنه متأكد بأن الممرض الذي وصفه بأخ وصديق مدة 25 سنة، لا يحتاج لاعتذاره.





مادة اعلانية

وذكر الدكتور عمرو، أن "الجميع أساء فهم الفيديو. كان فيديو للهزار والممرض عادل هو ابني ودراعي اليمين وأخي.. هو من تمسك بالعمل معي في العيادة الخاصة بي في مستشفى النزهة. تربطني به علاقة يومية ويزورني في بيتي بأوقات مختلفة" ثم نفى ما تردد عن إجباره على السجود لكلبه، وقال: "هو أنا بوذي؟" مؤكدا أنه لم يكن هناك كلب للسجود له "وأنا أعتذر عن هذه الجملة، والفيديو لم يكن للنشر بل كان للمزاح" وعذر المزاح هذا، هو كل ما تسلح به طبيب العظام ليدافع عن نفسه.

"كان فيه حد واقف لي ع الباب"

إلا أن الممرض نسف كل ما تذرع به الطبيب من حجج قالها للإعلامي عمرو أديب، بقوله مساء السبت في مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة قناة ON المحلية: "أنا راجل بسيط خالص وبحب شغلي، ووقت الواقعة مكنتش أقدر أعمل حاجة، لأن اللي حصل كان من أستاذي، فكنت بفكر بس أخرج من الموقف ده" في إشارة إلى عدم وجود هزار ومزاح، بل تعذيب نفسي ووجداني مارسه الطبيب عليه بسبب الكلب، وهو ما نسمعه منه في الفيديو الذي تعرضه "العربية.نت" أدناه، وفيه نجده يذكر للإعلامية لميس الحديدي، مقدمة البرنامج، أن الطبيب استدعاه "فكنت فاكره عاوزني بشغل، لحد ما فوجئت باللي حصل" وذكر أنه لم يستطع الخروج "كان فيه حد واقف لي ع الباب" كما قال.

ونسمع الممرض البالغ 55 سنة، يقول في الفيديو أيضا، إنه لم يكن يعلم بأن أحدهم كان يقوم بتصويره، وبعدها فوجئ بأحدهم يخبره أنه شاهد الفيديو، "ففكرته بيهزر وقفلت السكة.. مكنش هزار ودخل معايا في الواقعة على طول وقلي إزاي تقول على الكلب بتاعي كده؟! والحكاية دي حصلت من 6 أشهر، أنا ولادي عندي بالدنيا ومش عايز أتكلم كتير في الموضوع ده وأنا أدليت بأقوالي في التحقيقات النهاردة" أي أمس السبت.

ويبدو أن الدكتور عمرو خيري مستصغر للشرر، أو لا يعلم بعد أن وكلاء الممرض يحضرون في الجانب الآخر من خندق المعركة هجوما قضائيا عليه، فأمس السبت نقلت صحيفة "الوطن" المحلية عن المحامي وليد السروجي، وكيل الممرض، أن "التحقيقات التي دارت بمنتهى الحيادية حول كل تفاصيل الواقعة انتهت، واستمعت النيابة لأقوال الممرض حولها" وأن كل محاميي بلدة "القلج" المقيم فيها عادل سالم بمحافظة القليوبية متضامنون معه بعد أن تمت إهانته وإهانتها والتنمر على أهاليها" وفق تعبيره.

التصوير تم خلسة

أضاف السروجي، أن الطبيب "خرج عن الأعراف والتقاليد، فالواقعة مخزية بكل معاني الكلمة، وما حدث منه ازدراء للدين بإجبار الضحية على السجود لكلب وأداء التحية العسكرية له" مشيرا إلى أن الكلب لم يظهر أمام الكاميرات، ولا أحد يعلم إذا كان موجودا داخل المستشفى أم لا، وأن التصوير "تم خلسة من دون علم الممرض" بحسب معلوماته.

أضاف المحامي، أن ادعاء الطبيب بأن الفيديو تم تصويره منذ 3 سنوات، لا أساس له من الصحة ومحاولة لإسقاط الدعوى، لأن الطبيب والممرض ظهرا خلال الفيديو مرتدين الكمامات للحماية من "كورونا" المستجد، وقال: "لن يتم التنازل بأي شكل عن استكمال التحقيق في الواقعة نصرة للذات الإلهية في المقام الأول ثم للممرض ولأهالي "القلج" ونثق في رد الحق عبر القضاء" كما قال.