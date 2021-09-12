مصر..العثور على جثة معيد هندسة في النيل بعد تغيبه ١٠ أيام 

بعد اختفاء المهندس أحمد عاطف، معيد بكلية الهندسة بجامعة المنصورة، لمدة 10 أيام، تمكنت الأجهزة الأمنية من العثور على جثته أسفل كوبري الجامعة في نهر النيل.

في التفاصيل، تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ من الأهالي لمأمور مركز المنصورة بالعثور على جثة في مياه نهر النيل أسفل كوبري الجامعة، وبالفحص تبين العثور على جثة المهندس المتغيب منذ ١٠ أيام، وتم نقله إلى مشرحة المستشفي الدولي، وتحرير محضر بالواقعة.

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وأشارت زوجت المهندس أحمد عاطف، إلى أن مكالمتها الأخيرة مع زوجها كانت قبل ولادة طفلهما الثاني.

وأضافت زوجته أنه كان ذاهب لرؤية أحد أصدقائه في قرية ميت عنتر، وهى القرية التي يسكنوا فيها التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، للحصول على مبلغ مالي لتسديد تكاليف الولادة.

وقالت إنه اتصل بها ليلاً، وكانت هذه المكالمة الأخيرة، حيث أبلغها أن السيارة تعطلت به هو وصديقه في الطريق أثناء ذهابهم للحصول على المبلغ الخاص بعملية الولادة.

وأضافت الزوجة أنها قامت بالاتصال بزوجها مرة أخرى لمعرفة سبب تأخره، ولكن لم تستطع الوصول إليه حيث كان هاتفه مغلق، وظلت في انتظار تفاصيل جديدة عنه حتى وضعت طفلها قبل أن تعلم خبر وفاته.