بعد قرار النيابة في مصر.. والد "فتاة الفستان": الرد قريباً

مرة أخرى عادت قضية "فتاة الفستان" بجامعة طنطا في مصر إلى الواجهة مجدداً.

وفي أحدث التطورات، نشرت جامعة طنطا، مساء الأحد في بيان رسمي، قرار النيابة العامة بتبرئة مراقبي الامتحانات في جامعة طنطا من التهم الموجهة إليهم خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2020/2021.

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وأوضح المتحدث الرسمي باسم جامعة طنطا، وليد العشري، خلال برنامج "الحكاية" على قناة "أم بي سي مصر"، أن النيابة العامة أرسلت للجامعة بياناً رسمياً يؤكد أن حبيبة طارق، الطالبة بجامعة طنطا، والمعروفة إعلامياً بـ"فتاة الفستان"، لم تثبت تعرضها للتنمر أو التحرش.

الخميس أو الجمعة

من جانبه رفض والد الطالبة التعليق على قرار النيابة العامة برفض شكوى ابنته واعتبارها جوفاء ولا أدلة على صحتها، وفق وسائل إعلام محلية.

وقال الإعلامي عمرو أديب خلال برنامج "الحكاية": "تواصلنا مع والد الطالبة حبيبة فأخبرنا أنه لن يعلق دون العودة إلى محاميه"، مضيفاً أن "والد الطالبة أكد أنه سوف يتحدث مع محاميه ثم يصدران بياناً بحلول الخميس أو الجمعة المقبلين حول تطورات القضية".

لا تراجع

إلى ذلك عبرت حبيبة طارق عن صدمتها وحزنها الشديد بعد إعلان جامعة طنطا براءة مراقبي اللجان من واقعة التنمر عليها.

وأكدت في تصريحات خاصة لمواقع محلية أنها لن تتراجع عن استعادة حقها والمواصلة في استكمال رحلة البحث عنه، مشددة على أنها ستبحث الموقف القانوني مع المحامين المسؤولين عن القضية.

يذكر أن قصة فتاة الفستان كانت أثارت جدلاً في مصر، حيث كشفت الطالبة حبيبة طارق، التي تدرس بالفرقة الثانية بكلية الآداب في جامعة طنطا، أنها تعرضت للتنمر من مراقبي الامتحانات نهاية العام الدراسي بسبب ارتدائها فستاناً بدلاً من "البنطلون".