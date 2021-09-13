فيديو صادم من مصر.. اعتداء بالأسلحة البيضاء وسط الشارع!

أثار فيديو صادم تم تداوله على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر ضجة في البلاد، حيث وثق قيام مجموعة من الشباب بالاعتداء على شخص بالأسلحة البيضاء.

وكشفت وزارة الداخلية تفاصيل واقعة التعدي على شاب في الشارع أمام المارة بمدينة المحلة في محافظة الغربية شمال مصر.

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كما أوضحت أن المشاجرة هي في الأساس بين شخصين في المحلة.

ولفتت إلى أن سبب الخلاف يعود لقيام الشاب، الذي تعرض للاعتداء، بترك دراجته النارية أمام محل الملابس الذي يعمل فيه الآخر.

إلى ذلك أضافت أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الذي أقر بارتكابه الواقعة وتم إحالته للنيابة التي تولت التحقيق.