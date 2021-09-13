مصر.. سجن طبيب فيديو السجود لكلب بتهمة ازدراء الأديان

بعدما أثارت واقعة فيديو إجبار طبيب مصري لممرضه السجود لكلب غضبا واسعاً مؤخرا، أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام في مصر مساء الأحد بحبس الطبيب وموظف بمستشفى خاص أربعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات وذلك لتورطهم في الفيديو الشهير.

وقرر النائب العام ضبط وإحضار طبيب آخر؛ لاتهامهم بالتنمر على ممرض بالمستشفى واستعراض القوة وسيطرتهم عليه واستغلالهم ضعفه و السخرية من شأنه، فضلًا عن استغلالهم الدين في الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة وازدراء أحد الأديان السماوية.

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انتهاك خصوصية

كما قال بيان النائب العام إن المتهمين اعتدوا على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، ونشروا عن طريق الأنترنت تصويرًا مرئيا ينتهك خصوصية الممرض المجني عليه، واستخدامهم موقعًا وحسابًا خاصا بهدف ارتكاب تلك الجرائم.

هذا وكانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت تداولًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع مصور نسب تصويره لطبيب يظهر به تعديه واثنين آخرين على ممرض داخل غرفة بأحد المستشفيات.

وأمرت النيابة العامة بضبط المتهمين، فأُلقي القبض على الطبيب والموظف الظاهرين بالتصوير وباستجوابهما أنكرا ما نسب إليهما، وبرَّرا ما ظهر في التصوير باعتياد تقبل المجني عليه المزاح منهما ومن المتهم الهارب الذي صور المقطع، وهو ما أنكره المجني عليه.

اختراق.. وإنكار

كما ادعى المتهم وآخرون باختراق حساب الطبيب على تطبيق التواصل الرقمي واتساب منكرين علمهما بكيفية نشر المقطع المتداول، بينما أقرَّا بصحة ما حواه التصوير وصحة ظهورهما فيه.

إلى ذلك ورغم رفضه الحديث عن الواقعة أدلى الطبيب بتصريحات مقتضبة أكد فيها أنها قديمة وأن قراصنة من دولة أوروبية اخترقوا هاتفه واستخدموا فيديو الواقعة لابتزازه والحصول على أموال منه.

مفبرك!

وقال إن الجزء الأخير من الفيديو مفبرك وليس حقيقيا، وأن ما حدث هو واقعه ابتزاز يتعرض لها منذ أكثر من شهرين ، مشيرا إلى أنه يحتفظ بوثائق تؤكد ذلك لكنه لم يقم بتحرير محضر بالأجهزة المعنية بسرقة حسابه الشخصي.

في سياق متصل ووفق معلومات فإن الواقعة حدثت في أحدى المستشفيات الخاصة الكبيرة في القاهرة والتي يعمل فيها الطبيب، وجاءت بعد وشاية من عاملين بها ضد الممرض حيث أبلغوا الطبيب أن الممرض سخر منه ومن كلبه بعد نشر صور للطبيب وهو يقوم بالتنزه مع الكلب خلال قضاء عطلة الصيف في أحد المنتجعات السياحية.