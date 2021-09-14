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بمنتجع مصري شهير.. طالب يوجه تهمة القتل لسائقه بدلا منه

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مدينة الغردقة - أرشيفية

بمنتجع مصري شهير.. طالب يوجه تهمة القتل لسائقه بدلا منه

القاهرة - أشرف عبد الحميد

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في واقعة غريبة استعان طالب مصري بسائقه الخاص ليواجه تهمة القتل بدلا منه ولكن أجهزة الأمن المصرية تمكنت من اكتشاف الحقيقة.

وشهد أحد المنتجعات السياحية الشهيرة والذي يملكه ملياردير مصري بمدينة الغردقة المطلة على ساحل البحر الأحمر واقعة مؤسفة وغريبة حيث لقى شاب من أبناء المدينة مصرعه في حادث سير داخل المنتجع وتم القبض على قائد السيارة المتسبب في الحادث واعترف بجريمته.

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فيما اكتشف أسرة الشاب القتيل ويدعى حمو راشد وعقب تفحصهم لكاميرات المراقبة أن مرتكب الواقعة الحقيقي ليس الشخص الذي اعترف بالواقعة بل شخص أخر واختفى فور وقوع الحادث.

أسرة القتيل

ورغم اصرار الشخص الذي سلم نفسه للشرطة بارتكابه الجريمة إلا أن أسرة القتيل رفضت هذا الاعتراف وانكرته وطالبت بالقبض على الجاني الحقيقي.

وكشفت أجهزة الأمن المصرية صحة أقوال أسرة القتيل، وقالت في بيان رسمي أنه تبلغ لمديرية أمن البحر الأحمر من تضرر أحد الأشخاص من وفاة شقيقه أثر حادث تصادم سيارتين بالغردقة وقيام قائد السيارة التى إصطدمت بشقيقه بتبديل القيادة مع شخص آخر عقب وقوع الحادث.

خلاف الحقيقة

كما ذكرت أنه وبالفحص تبين أنه أثناء سير إحدى السيارات قيادة موظف بإحدى شركات السياحة، مقيم بالجيزة وبرفقته آخرين، اصطدم بسيارة آخرى قيادة سائق ، مقيم بالقاهرة وبرفقته آخرين من بينهم شقيق القتيل.

وقالت الداخلية إنه وبتكثيف التحريات تبين أن قائد السيارة الأولى وقت وقوع الحادث طالب ، مقيم بمدينة بالجيزة واستعان بآخر يعمل سائق لديه، وهو الذي إدعى بالتحقيقات أنه كان يقود السيارة وقت وقوع الحادث "على خلاف الحقيقة".

وأشارت الداخلية إلى أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية وبالعرض على النيابة العامة قررت ضبط واحضار الطالب المتهم للتحقيق معه

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