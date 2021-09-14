مصر .. إحالة طبيب فيديو السجود للكلب إلى الجنايات

أمر المستشار حماده الصاوي، النائب العام، المصري اليوم الثلاثاء، بإحالة طبيب فيديو السجود للكلب إلى الجنايات.

وقرر النائب العام إحالة 3 متهمين محبوسين وهم: طبيبان وموظف بمستشفى خاص، للمحاكمة الجنائية وذلك لتورطهم في فيديو إجبار ممرض على السجود لكلب.

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وكان النائب العام قد اتهم الثلاثة بالتنمر على ممرض بالمستشفى الذي يعملون فيه واستعراض القوة وسيطرتهم عليه واستغلالهم ضعفه والسخرية والحطّ من شأنه في محيطه الاجتماعي، فضلًا عن استغلالهم الدين في الترويج لأفكارٍ متطرفة بقصد إثارة الفتنة وازدراء أحد الأديان السماوية.

وقال بيان للنائب العام صدر مساء الأحد الماضي إن المتهمين اعتدوا على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، ونشروا عن طريق الشبكة المعلوماتية وبإحدى وسائل تقنية المعلومات تصويرًا مرئيًّا ينتهك خصوصية الممرض المجني عليه دون رضاه، واستخدامهم موقعًا وحسابًا خاصًّا على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم.

و كانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت تداولًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع مصوّرٍ نُسِب تصويره لطبيبٍ يظهر به تعديه واثنين آخرين على ممرض داخل غرفة بأحد المستشفيات.

وقد وقفت النيابة العامة على المستشفى المصوَّرة فيه الواقعة، فاستعلمت عن أطرافها، وكلَّفت جهات الشرطة بالتحري وصولًا لملابساتها، فأسفرَ الاستعلامُ والتحري عن تحديد مرتكبي الجريمة الثلاثة؛ طبيبين وموظف بالمستشفى،

وسألت النيابة العامة المجني عليه فشهد بتفصيلات ما تَعرَّض له من تعدٍّ على نحوِ ما ظهَرَ بالمقطع المتداول، حيث استغل المتهمون ما لهم من سلطة وظيفية عليه، موضحًا أن التصوير المتداول الْتُقط دون عِلمه أو رضاه مُبديًا تضرره من نشره، وما حاق به من تداوله بين أهل بيته وقريته.

وأمرت النيابة العامة بضبط المتهمين، فأُلقي القبض على الطبيب والموظف الظاهريْنِ بالتصوير وباستجوابهما أنكرا ما نُسب إليهما، وتوافقت أقوالهما مع ما شهد به المجني عليه في التحقيقات، وبرَّرا ما ظهر في التصوير باعتياد تقبُّل المجني عليه المزاحَ منهما ومن المتهم الهارب الذي صَوَّر المقطع، على نحو ما تُدوول، وهو ما أنكره المجني عليه من قَبوله هذا المزاح أو رضاه به وادعى المتهم واخرون باختراق حساب الطبيب على تطبيق التواصل الرقمي واتساب منكرين علمهما بكيفية نشر المقطع المتداول، بينما أقرَّا بصحة ما حواه التصوير وصحة ظهورهما فيه.

وكانت الواقعة قد أثارت غضبا عارما على مواقع التواصل ووجه وزير التعليم العالي في مصر بإحالة الواقعة إلى التحقيق .

ووجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، بسرعة إحالة واقعة إهانة أستاذ ورئيس قسم العظام بكلية الطب في الجامعة ، لعضو هيئة التمريض، وذلك بإحدى المستشفيات الخاصة للتحقيق الفوري، كما وجه بسرعة موافاته بتقرير لنتائج التحقيق في هذه الواقعة التي وصفها بأنها تتنافى مع الأعراف والتقاليد الجامعية وأخلاقيات أعضاء هيئة التدريس.

يشار إلى أن الواقعة حدثت في إحدى المستشفيات الخاصة في القاهرة والتي يعمل فيها الطبيب، وجاءت بعد وشاية من عاملين بها ضد الممرض حيث أبلغوا الطبيب أن الممرض سخر منه ومن كلبه بعد نشر صور للطبيب وهو يقوم بالتنزه مع الكلب خلال قضاء عطلة الصيف في أحد المنتجعات السياحية.