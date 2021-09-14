إنجاز تاريخي.. مصرية تتقدم بالتصنيف العالمي للاعبات التنس

استطاعت اللاعبة المصرية ميار شريف أن تحقق إنجازا تاريخيا في لعبة التنس النسائية المصرية، حيث أعلن الاتحاد الدولي للتنس عن التصنيف العالمي للاعبات والذي احتلت فيه ميار المركز الـ74 عالمياً.



تتويجها ببطولة التنس بألمانيا

وتوجت لاعبة التنس المصرية ميار شريف ببطولة كارلسروة المفتوحة للتنس الأرضي في ألمانيا، وذلك بعد فوزها في المباراة النهائية على اللاعبة الإيطالية مارتينا تريفيسان خلال المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت يوم الأحد الماضي.

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ضمن أفضل 100 لاعبة عالمياً

ويعد نجاح اللاعبة ميار شريف إنجازا تاريخيا بوصول سيدة مصرية لنهائي مباراة سيدات في بطولة من بطولات محترفات التنس، ما أهل ميار شريف لتكون ضمن أفضل 100 لاعبة في العالم.

وصرحت اللاعبة المصرية لـ"العربية.نت" حول تتويجها بهذا اللقب "الحقيقة اللقب كبير وغال لأنه الأول بالنسبة لأي لاعبة مصرية، فخورة به وبكل إنجاز جديد أضيفه لنفسي وللرياضة المصرية وللبلد"، كما أن تغلبها على 4 لاعبات من ضمن أفضل 100 لاعبة في العالم لم يكن سهلاً.

وأضافت اللاعبة: "أواجه صعوبات عديدة مثل أغلب اللاعبين، وتتمثل في الدعم المادي وهو مشكلة يتم حلها مع الوقت والرعاة، كما أن طبيعة لعبة التنس تجعل اللاعب يجوب العالم بشكل متواصل".

وتابعت ميار شريف: "أسعى حالياً لتحسين المستوى، واللعب في مستويات أعلى، وهذا سينعكس على تصنيفي".

جدير بالذكر أن اللاعبة المصرية ميار شريف استطاعت أن تكون أول مصرية تتأهل إلى بطولتي الغراند سلام، كما أنها كانت أول مصرية تشارك في المنافسات الرئيسية لبطولة رولان غاروس الأخيرة، وفازت اللاعبة المصرية بثمانية ألقاب فردية وستة ألقاب زوجية في مختلف البطولات الدولية التي شاركت فيها.