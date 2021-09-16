جديد سمكرية "البني آدمين" في مصر .. محاميها يكشف مفاجاة

بعد أن ضجت بأخبارها مواقع التواصل ، انتشرت تساؤلات حول أسباب إخلاء سبيل"ولاء محمد" المعروفة بـ "سمكرية البني آدمين" في مصر بعد يومين فقط من ضبطها رغم اعترافها بمزاولة مهنة على خلاف المؤهل الدراسي.

وتم ضبط ولاء، و الحاصلة على دبلوم تجارة ولم تتخرج من اي كلية طبية ، بعد ايام من ضبط "سمكري البني آدمين" ، والذي انتشرت له فيديوهات لعلاج المشاهير على مواقع التواصل ، و تجاوز اعداد متابعيه المليونين على موقع"تيك توك" ، ليواجه بعدها العديد من الاتهامات.

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وخلال لقاء مع " العربية نت"، فجر "سامح ابو ضيف" محامي "ولاء محمد" المفاجأة ، حيث أكد ان ولاء و سمكري البني آدمين "يوسف خيري" كانا شريكان لعدة سنوات قبل ان تنفض شراكتهما قبل حوالي 5 أشهر فقط!

ويبدو ان خلافات "سمكرية البني آدمين " لم تفرق بينهما طويلا ، حيث عادا لمواجهةذات التهم امام النيابة والتي تضمنت ممارسة مهنة العلاج الطبيعي دون مؤهل، وانشاء مركز طبي بدون ترخيص قبل ان تخلي النيابة سبيل "ولاء محمد " بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه على ذمة القضية.

ونفى محامي المتهمة "للعربية.نت"، التهم الموجهة الى موكلته، وأكد ان ولاء لم تنفل حصولها على دبلوم التجارة ، وعملها كمُدربة للياقة البدنية في نفس الوقت، وقال ان موكلته حاصلة على التراخيص اللازمة لمقرها الطبي، ولديها "كارنيه"من نقابة المهن الرياضية وتخصصها في اللياقة البدنية منذ أكثر من 15 عاماً!

كما انها حاصلة ايضا على تصريح من وزارة القوى العاملة بممارسة اعمال المساج أو التدليك.

ونفى المحامي ممارسة موكلته "سمكرية البني آدمين" للعلاج الطبيعي، و أكد ان ماتقوم به ولاء هو العلاج بـ "الطقطقة" والتي تعتبر - بحسب وصفه- نوعاً من انواع التدليك وليس العلاج الطبيعي.

وأضاف المحامي ان التهم الموجهة الى "يوسف خيري" مختلفة حيث من الممكن ان يكون غير حاصل على الشهادات اللازمة لممارسة التدليك او العلاج الطبيعي او العلاج "بالطقطقة" وهو ما ادى الى استمرار حبسه على ذمة القضية، بعكس موكلته التي قدمت للنيابة جميع الاوراق المطلوبة من تراخيص و تصاريح.

وعن ما اثارته المطربة "ساندي" حول اصابتها بسبب جلسة علاج لدى "سمكري البني ادمين" والتي كادت ان تصيبها بشلل رباعي، أفاد المحامي ان الفنانة كانت مصابة بمشكلات في العمود الفقري قبل جلسة العلاج وأن يوسف خيري و موكلته ولاء محمد لا علاقة لهما بهذه الاصابة.

وتتعامل ولاء "سمكرية البني آدمين" مع بعض المشاهير، وتجري لهم جلسات علاج للترويج إلى مركزها، من بينهم مطرب المهرجانات حسن شاكوش، وإيمي عبدالغني، ملكة جمال مصر، والإعلامية الكويتية فجر السعيد، والفنان رامي وحيد، والمخرج محمود طاحون، والفنان عمرو عبدالعزيز ، كما انها تظهر في القنوات الفضائية والبرامج التليفزيونية كمدربة لياقة بدنية.

وانتشر الكايروبراكتيك او "العلاج بالطقطقة" بين اوساط الشباب والفنانين في مصر والدول العربية مؤخراً كعلاج لآلام الظهر والرقبة رغم تحذير عدد كبير من الاطباء و المتخصصين من خطورته والتي من الممكن ان تؤدي الى الاصابة بالشلل.

كما انتشرت في مصر خلال الآونة الاخيرة ظاهرة ادعاء عدد من غير المؤهلين بقدرتهم على العلاج في التخصصات الطبية المختلفة رغم عدم امتلاكهم شهادات طبية، وافتتاحهم لعيادات تعمل "لسنوات" بدون تراخيص او رقابة حقيقية ما دفع الكثيرين للمطالبة بإحكام الرقابة الدورية على العيادات و المستشفيات المختلفة.