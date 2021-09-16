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فيديو لا يصدق.. شابة مصرية تلقي بنفسها من الطابق السادس

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صورة من المقطع المصور
صورة من المقطع المصور

فيديو لا يصدق.. شابة مصرية تلقي بنفسها من الطابق السادس

القاهرة - أشرف عبد الحميد

نشر في: آخر تحديث:

في حادث صادم ومأساوي، أقدمت فتاة على الانتحار بالقفز من الطابق السادس في أحد المراكز التجارية الكبرى في العاصمة المصرية القاهرة.

ولقيت الفتاة مصرعها بعد سقوطها مباشرة من ردهة المطاعم في الطبق السادس في "مول تجاري" بمنطقة مدينة نصر شرق القاهرة.

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في التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية المصرية بلاغاً بسقوط فتاة جثة هامدة، بعدما غافلت الجميع وألقت بنفسها من الطابق السادس، وفق ما أظهر مقطع مصور.

ووثقت كاميرات المراقبة الحادث البشع، حيث تبين أن الفتاة اقتربت من السور الزجاجي للطابق وصعدت فوق أحد المقاعد ثم ألقت بنفسها.

من جهتها، انتقلت أجهزة الأمن لموقع الحادث وتبين أن الجثة لفتاة تبلغ من العمر 23 عاماً، وتقيم في حي الزهور بمدينة نصر.

وتم تفريغ كاميرات المراقبة واستجواب شهود العيان واستدعاء أقارب الفتاة، من قبل الأجهزة الأمنية.

كذلك، تم إخطار النيابة التي تولت التحقيق، وأمرت المباحث بتكثيف تحرياتها حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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