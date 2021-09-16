.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مصر.. كشف تفاصيل انتحار شابة مصرية داخل مول شهير

  • الخط
(تعبيرية)

مصر.. كشف تفاصيل انتحار شابة مصرية داخل مول شهير

ميار محمد، البالغة من العمر 23 عاماً، تعمل طبيبة أسنان، وانتحرت بسبب خلافات مع أسرتها

القاهرة - أشرف عبد الحميد

نشر في: آخر تحديث:

في وقت لا يزال الشارع المصري تحت الصدمة بعد أن ألقت شابة بنفسها من الطابق السادس في أحد المولات التجارية الشهيرة شرق القاهرة، كشفت أجهزة الأمن ملابسات الحادث.

وأظهرت تحريات أجهزة الأمن أن ميار محمد، البالغة من العمر 23 عاماً، تعمل طبيبة أسنان، وانتحرت بسبب خلافات مع أسرتها.

انتهاء أزمة فتاة الفستان بمصر.. اعتذار وصلح وتبرئة مصر انتهاء أزمة فتاة الفستان بمصر.. اعتذار وصلح وتبرئة

كما أضافت أن ميار خرجت من منزل أسرتها بحي الزهور في مدينة نصر قبل الحادث بنحو 5 ساعات، وتوجهت إلى المول.

ووفق كاميرات المراقبة، ظلت الشابة تتنقل بين الطوابق ثم صعدت إلى الطابق السادس، واقتربت من السور الزجاجي، وقامت بإلقاء نفسها، لتسقط جثة هامدة.

يذكر أن الأجهزة الأمنية كانت تلقت بلاغاً بانتحار شابة داخل مول تجاري شهير بمنطقة مدينة نصر، فتوجهت إلى موقع الحادث، وتم تفريغ كاميرات المراقبة واستجواب شهود عيان واستدعاء أقارب ميار، وإخطار النيابة التي تولت التحقيق.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
خبر لا يطمئن أبداً.. العالم على موعد مع خبر لا يطمئن أبداً.. العالم على موعد مع "المتحور الوحش"
فيديو محرج لبايدن.. نسي اسم رئيس وزراء أستراليا فيديو محرج لبايدن.. نسي اسم رئيس وزراء أستراليا
الأكثر قراءة
آيفون 13.. سعر ومواصفات هاتف أبل الجديد آيفون 13.. سعر ومواصفات هاتف أبل الجديد
فيديو مروع.. توقيف مواطن سرق سيارة ودهس فتاتين بالسعودية فيديو مروع.. توقيف مواطن سرق سيارة ودهس فتاتين بالسعودية
ضربها وخنقها وأحرق جثمانها.. القصاص من جانٍ قتل مقيمة ضربها وخنقها وأحرق جثمانها.. القصاص من جانٍ قتل مقيمة
فيديو لا يصدق.. شابة مصرية تلقي بنفسها من الطابق السادس فيديو لا يصدق.. شابة مصرية تلقي بنفسها من الطابق السادس
سعودي مُلهم حارب السرطان وحصل على الدكتوراه.. يروي قصته سعودي مُلهم حارب السرطان وحصل على الدكتوراه.. يروي قصته
جديد سمكرية جديد سمكرية "البني آدمين" في مصر .. محاميها يكشف مفاجاة
قبل أن تذهب
دراسة: منحوتات الجمال الصخرية بالسعودية تعود للعصر الحجري
دراسة: منحوتات الجمال الصخرية بالسعودية تعود للعصر الحجري
اكتشف المزيد