مصر.. كشف تفاصيل انتحار شابة مصرية داخل مول شهير

في وقت لا يزال الشارع المصري تحت الصدمة بعد أن ألقت شابة بنفسها من الطابق السادس في أحد المولات التجارية الشهيرة شرق القاهرة، كشفت أجهزة الأمن ملابسات الحادث.

وأظهرت تحريات أجهزة الأمن أن ميار محمد، البالغة من العمر 23 عاماً، تعمل طبيبة أسنان، وانتحرت بسبب خلافات مع أسرتها.

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كما أضافت أن ميار خرجت من منزل أسرتها بحي الزهور في مدينة نصر قبل الحادث بنحو 5 ساعات، وتوجهت إلى المول.

ووفق كاميرات المراقبة، ظلت الشابة تتنقل بين الطوابق ثم صعدت إلى الطابق السادس، واقتربت من السور الزجاجي، وقامت بإلقاء نفسها، لتسقط جثة هامدة.

يذكر أن الأجهزة الأمنية كانت تلقت بلاغاً بانتحار شابة داخل مول تجاري شهير بمنطقة مدينة نصر، فتوجهت إلى موقع الحادث، وتم تفريغ كاميرات المراقبة واستجواب شهود عيان واستدعاء أقارب ميار، وإخطار النيابة التي تولت التحقيق.