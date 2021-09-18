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النيابة المصرية: هكذا انتحرت فتاة المول من الطابق السادس

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الفتاة لحظة صعودها على طاولة لإلقاء نفسها من الطابق السادس

النيابة المصرية: هكذا انتحرت فتاة المول من الطابق السادس

القاهرة - أشرف عبد الحميد

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كشفت النيابة المصرية تفاصيل عن حادث سقوط طبيبة مصرية شابة من الطابق السادس في أحد المولات التجارية، وقالت في بيان مساء الجمعة إنها تلقت بلاغًا بسقوط فتاة من الطابق السادس بالمجمع التجاري "سيتي ستارز" بمدينة نصر ووفاتها إثر نقلها إلى المستشفى.

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وكشفت أنها ناظرت جثمان المتوفاة وتبيَّنت ما بها من إصابات، وانتقلت لمعاينة مسرح الواقعة فاطلعت على ما صورته آلات المراقبة وسألت عدد من شهود الواقعة واقارب الفتاة فتوصلت إلى سابق مُعاناتها من ضغوط نفسية لخلافات عائلية، وإفصاحها لصديقتها يوم الواقعة عن رغبتها في الانتحار.

كما تابعت النيابة إن الفتاة انتهزت فرصة خلت فيها إلى نفسها فقفزت من علو في المول، مضيفة أنها أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتوقيع الصفة التشريحية لجثمان المتوفاة وبيان ما بها من إصابات وتحديد سبب وفاتها ومدى تصور حدوث الواقعة.

خلافات أسرية

وكانت أجهزة الأمن المصرية قد كشفت أن الفتاة تدعى ميار محمد 23 عاما وتعمل طبيبة أسنان، وانتحرت بسبب خلافات مع أسرتها.

ووفق التحريات وكاميرات مراقبة في المول فإن الطبيبة خرجت من منزل أسرتها قبل الحادث بنحو 5 ساعات وتوجهت إلى المول وظلت تتنقل بين الطوابق ثم صعدت للطابق السادس وغافلت الجميع وقامت بإلقاء نفسها، لتسقط جثة هامدة.

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