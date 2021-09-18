بتهمة خدش الحياء.. السجن لـ"فتاة الهوهوز" وصديقها في مصر

قضت المحكمة الاقتصادية غرب الإسكندرية شمال مصر اليوم السبت بحبس فتاة التيك توك المعروفة إعلامياً بـ"كائن الهوهوز"، وصديقها المصور، لمدة 3 سنوات.

وعاقبت المحكمة الفتاة والمصور بغرامة 200 ألف جنيه، وذلك بعد ثبوت إدانتهما بتهمتي خدش الحياء العام وسوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

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يذكر أن مدير أمن الإسكندرية كان تلقى بلاغاً يفيد بالقبض على فتاة التيك توك وصديقها أثناء اختبائهما غرب المدينة، على خلفية البلاغات المقدمة ضدهما بنشر فيديوهات خادشة للحياء.

جني الأموال

واستمعت النيابة إلى أقوال المتهمة وبمواجهتها اعترفت بقيامها بتصوير مقاطع فيديو بمساعدة صديقها وبثها على حسابها الشخصي المعروف باسم "كائن الهوهوز" على موقع "تيك توك" بهدف التربح منه وجني الأموال.

من جهته قال صديقها الذي يصغرها بـ10 سنوات، إنه كان يقوم بتصويرها بهدف بث الفيديوهات واقتسام الأرباح المادية فيما بينهما، وفق التحقيقات.

أم لطفلين

كما تبين من التحريات أن المتهمة تحمل اسم "ياسمين" وهي أم لطفلين، ومُطلقة وأن من يظهر معها في الفيديوهات ليس زوجها بل شخص آخر ادعى ذلك لمشاركتها في تحقيق أرباح قناتها على "تيك توك".

وبثت المتهمة فيديوهات غير لائقة، احتوت على ألفاظ خادشة للحياء. وظهرت في فيديو آخر مع صديقها وهما يقومان بحرق آلاف الجنيهات في النار، احتفالاً بوصول حسابها لمليون متابع.