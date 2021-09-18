بعد تهديد بتفجيره.. إخلاء مجمع محاكم المنيا في مصر

أخلت أجهزة الأمن المصرية، اليوم السبت، مجمع محاكم المنيا بمدينة المنيا جنوب القاهرة، بعد تلقي بلاغ يفيد بوجود منشور من مجهول يهدد بتفجير المبنى.

كما جاء في المنشور المعلق على جدران المجمع، مطالبة المواطنين والمترددين عليه بالابتعاد عنه حرصاً على حياتهم، قبل تفجيره انتقاماً من أحد القضاة.

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وسارعت أجهزة الأمن بتطويق المكان والمنطقة المحيطة به، وأخلت المبنى. وقامت قوات المفرقعات بتمشيطه بحثاً عن أي عبوات ناسفة أو متفجرات.

من جانبه كشف مصدر أمني أنه يجري حالياً تفريغ كاميرات المراقبة في المنطقة لمعرفة هوية الشخص الذي قام بتعليق المنشور ومعرفة دوافعه.

وقال إنه جرى تمشيط كافة المناطق المحيطة بالمبنى، وتم التأكد من عدم وجود أي عبوات أو متفجرات.