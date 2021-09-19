مصر.. السيسي يوجه بشمول الفنانين ببرامج الحماية التأمينية

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي توجيهات بتدقيق قاعدة البيانات الخاصة بحصر وتسجيل الفنانين بمختلف فئاتهم، وذلك لشمولهم ببرامج الحماية التأمينية والرعاية الاجتماعية ضد المخاطر المتنوعة.

تلك المخاطر التي قد تعيق الفنانين عن أداء عملهم مثل الشيخوخة والعجز وغيرها، ويتعلق الأمر بمن يعملون في القطاع الفني ولا يتمتعون بوظائف منتظمة ولا يمتلكون مصادر دخل بديلة.

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ويأتي القرار بهدف توفير سبل المعيشة الكريمة لهم ولأسرهم، بما يساعد عل تعزيز وحماية القوة الناعمة لمصر على الصعيد الفني والإبداعي والثقافي.

من جانبها أصدرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة أشرف زكي، بيانا وجهت من خلاله الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، بسبب رعايته الدائمة وحرصه على الشعب المصري وخاصة الفنانين الذين شملهم بالتوجيه نحو تفعيل برنامج الحماية التأمينية والاجتماعية لهم ضد المخاطر المتنوعة.

وعبرت النقابة عن سعادتها بقرارات الرئيس السيسي، في ظل الاهتمام الكبير الذي يوليه للقطاع الفني في مصر، معتبرين أن القرار جاء تكليلا لذلك الاهتمام، وما يشهده القطاع في السنوات الأخيرة.