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سأخضع لعملية جراحية..نضال الشافعي يطلب من جمهوره الدعاء

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نضال الشافعي
نضال الشافعي

سأخضع لعملية جراحية..نضال الشافعي يطلب من جمهوره الدعاء

علق الفنان قائلاً: "من فضل الله علي أن رزقني بأحباء مثلكم، ادعوا لي في العملية الثانية غداً إن شاء الله"

القاهرة - ريم الششتاوي

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طلب الفنان المصري نضال الشافعي منذ قليل، من جمهوره الدعاء له لإجرائه عملية ثانية غداً الاثنين، من خلال منشور له على حساباته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

نشر الفنان صورة له، وعلق قائلاً: "من فضل الله علي أن رزقني بأحباء مثلكم، ادعوا لي في العملية الثانية غداً إن شاء الله".

وتابع نضال: "اللهم اشفني واشف كل مريض شفاء لا يغادر سقماً شفاء عاجلا غير آجل".

نضال الشافعي
نضال الشافعي

وخضع الفنان لعملية جراحية منذ أقل من شهر، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية دخل على إثرها المستشفى وخضع للعملية الجراحية.

استئصال جزء من القولون

ومن جهتها كانت قد صرحت زوجته عن تفاصيل وعكته الصحية وأنه يعاني من زوائد على القولون، وبعد إجرائه للعديد من الأشعة تبين أنه انفجر، وهذا ما تسبب في حدوث ثقب في القولون، وتم استئصال جزء من القولون للفنان خلال العملية الجراحية الأولى، وكان في وضع صحي مستقر وقام الفنان باستكمال علاجه في المنزل قبل ميعاد العملية الثانية.

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يذكر أن آخر أعمال الفنان نضال الشافعي كان مسلسل "هجمة مرتدة" الذي تم عرضه خلال شهر رمضان الماضي، وكان من بطولة النجم أحمد عز والفنانة هند صبري، والفنان هشام سليم ومجموعة من النجوم، وكان العمل من إخراج أحمد علاء الديب.

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