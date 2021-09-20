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السيسي: موقف مصر ثابت بدعم جهود التوصل لحل سياسي شامل لأزمة اليمن

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جانب من الاستقبال

السيسي: موقف مصر ثابت بدعم جهود التوصل لحل سياسي شامل لأزمة اليمن

خلال استقبال وزير الدفاع اليمني.. الرئيس شدد على موقف مصر الثابت بدعم الحل السياسي الشامل الذي يحقق استقرار اليمن ووحدة واستقلال أراضيه

العربية.نت

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استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الاثنين، الفريق ركن محمد علي المقدشي، وزير دفاع الجمهورية اليمنية.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن وزير الدفاع اليمني نقل تحيات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إلى الرئيس، مثمناً علاقات التعاون بين مصر واليمن في كافة المجالات، خاصة على الصعيدين العسكري والأمني.

كما أعرب عن تطلع بلاده لاستمرار مصر، كأكبر دولة عربية، في دعم الجهود السياسية الهادفة لاحتواء الوضع في اليمن وإنهاء الأزمة الإنسانية بها.

وأضاف المتحدث الرسمي بأن الرئيس طلب نقل تحياته إلى أخيه الرئيس عبد ربه منصور هادي، مؤكداً موقف مصر الثابت بدعم كافة الجهود للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية يحقق استقرار اليمن ووحدة واستقلال أراضيه، ويلبي طموحات الشعب اليمني وإنفاذ إرادته الحرة وينهي التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي اليمني.

كما شدد على أن تلك هي مبادئ وثوابت السياسة المصرية، وأن مصر لن تدخر جهداً لمساعدة اليمن الشقيق في بلوغ تلك الأهداف.

حضر اللقاء الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وبمشاركة السفير اليمني بالقاهرة محمد علي مارم.

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