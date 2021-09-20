فيديو قاس بمصر .. حاولت النجاة من الموت حرقا فسقطت من الطابق الثالث

تداول رواد مواقع التواصل في مصر فيديو مرعبا وقاسيا خلال حادث حريق عيادة طبيب شهير في مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة شمال القاهرة، وكان لسيدة تسكن بالعقار حاولت النجاة من الحريق فسقطت من الطابق الثالث وأصيبت بكسور.

وخلال محاولة الأهالي إنقاذ السيدة من النيران التي نشبت بعيادة الطبيب، مصطفى الأجهوري، بمدينة دمنهور والملاصقة لشقتها فقدت توازنها وسقطت من الطابق الثالث وسط صدمة ورعب الجميع.

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وأصيبت السيدة بكسور شديدة وجرى نقلها للمستشفى، حيث مازالت تحت الرعاية .

انفجار تبعه حريق

وكان انفجار ضخم تبعه حريق قد وقع في عيادة طبيب مصري، إثر انفجار أسطوانة أكسجين، وانتقلت النيران لنحو 4 شقق مجاورة، فيما صدرت استغاثات من السكان الذين حاصرتهم النيران وكاد بعضهم بالفعل يلقى حتفه اختناقاً أو حرقاً.

ودفعت القوات بعدد من سيارات الإطفاء، فيما تم فرض طوق أمني وفصل المرافق عن المكان، حتى تم إخماد الحريق والسيطرة على النيران .

14 مصابا

وتفقد محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، مصابي الحريق بقسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى دمنهور التعليمي، والبالغ عددهم 14، مؤكدا أنه وبعد تصنيف وفحص الحالات تم تحويل 3 منهم إلى مستشفى حوش عيسى وتحويل اثنين آخرين إلى مستشفى رشيد بعد الاطمئنان على حالتهما واستقرارها.

وقال وكيل وزارة الصحة إن الحالات الأخرى مستقرة، وتم عمل الإسعافات الأولية لها وخرجت من المستشفى.