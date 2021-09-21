السيسي عن طنطاوي: تألم لوصول الإخوان إلى الحكم

خلال افتتاحه صباح اليوم الثلاثاء، عددا من المشاريع الخاصة بتنمية شمال سيناء، كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جانباً من مواقف وذكريات مع المشير محمد حسين طنطاوي قائد الجيش الأسبق، والذي وافته المنية اليوم عن عمر ناهز 85 عاماً.

وقال السيسي إن طنطاوي خلال الاستحقاقات الانتخابية التي جرت عقب ثورة يناير من العام 2011، وحتى الانتخابات الرئاسية في العام 2012، فيما كانت المؤشرات كلها تؤكد تولي فصيل معين لمقاليد السلطة، كان يقول وبنبرة حزن وألم "هل من المعقول أن يتذكره التاريخ بأنه من سلم البلاد لهولاء؟"، مضيفاً أن هذا ما كان يؤلمه لعلمه وفهمه بالأضرار التي ستمس مصر نتيجة وصول هؤلاء للحكم.

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وأضاف أن "طنطاوي كان بريئاً من سقوط أي دماء في أحداث محمد محمود واستاد بورسعيد والمجمع العلمي، متابعاً أن طنطاوي قاد المرحلة الانتقالية بإخلاص وتفانٍ وحكمة أدت إلى عبور الدولة المصرية لبر الأمان، بعدما كانت معرضة للانهيار والحرب الأهلية".

القوات المسلحة تنعى المشير

ونعى الجيش المصري القائد العسكري الراحل، عبر بيان نشره المتحدث باسمه على مواقع التواصل الاجتماعي، جاء فيه "تنعى القيادة العامة للقوات المسلحة ابناً من أبنائها وقائداً من قادة حرب أكتوبر المجيدة، المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق.

بدوره، أعلن السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة، إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء مصر لمدة ثلاثة أيام، حداداً على وفاة المشير طنطاوي اعتباراً من اليوم وحتى غروب شمس يوم الخميس.